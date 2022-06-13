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زوجة موسيماني والأطفال.. لقطات أسرية ظهر فيها مع عائلته خلال تدريب الأهلي (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بيتسو موسيماني وأسرته

20 شهرا هي المدة التي تواجد فيها بيتسو موسيماني كمدرب فني للنادي الأهلي، حصد فيها عدد من البطولات، كما أنه خسر أخرى، وفي النهاية شكره النادي على تلك الفترة، إذ حصد النادي في بداية تعاقده مع موسيماني عام 2020، العديد من البطولات والألقاب من بينها الفوز بلقبين متتاليين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين، ولكنه فشل في الحفاظ على اللقب لـ ثالث مرة على التوالي، أمام الوداد المغربي، كما خسر الدوري الموسم الماضي.

وبجانب فوز موسيماني كانت الأسرة والزوجة «مويرا» تشاركه على الساحة الكروية، تارة للدعم، وتارة لأن زوجة موسيماني هي مديرة أعماله فكان لها دوما الكلمة العليا في الاتفاق مع النادي الأهلي في مختلف التفاصيل التي تخص موسيماني، وفيما يلي مرات ظهرت فيها زوجة موسيماني وأسرته معه خلال تدريب النادي الأهلي.

أول ظهور لأسرة موسيماني

كان الظهور الأول لـ زوجة موسيماني وأسرته أثناء قدومهم إلى مصر لتدريب النادي الأهلي، إذ قرروا ارتداء لونا موحدا وهو الأسود، وظهرت الفرحة الشديد عليهم بسبب قدومهم إلى مصر، وكان ذلك في سبتمبر الماضي.

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وخلال الظهور الثاني ارتدى أفراد أسرة موسيماني تي شيرت النادي الاهدلي، باعتباره النادي رقم 1 في مصر، والذي يقوم بتدريبه بيتسو موسيماني.

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بطولة أفريقيا 2020

حرصت زوجة موسيماني والتي كانت هي حلقة الوصل في الاتفاق مع النادي الأهلي منذ البداية باعتبارها مديرة أعماله، على الظهور معه عندما فاز النادي الاهلي ببطولة أمم أفريقيا نوفمبر 2020، ورفعت كأس البطولة معه، في إشارة واضحة على أنها الداعم الأول له، ومعه في كل قراراته.

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رسائل دعم وحب متواصل

ومنذ أن أبرمت صفقة النادي الأهلي، وموسيماني يحرص على شكرها معربا عن امتنانه لها، لأنها أبرمت صفقة مع نادي القرن، ثم توالت رسالة الحب والشكر بينهما، إذ ينشر صورتها بمفردها ليشكرها دوما على وجودها بجانبه، ووصفها بأنها ركيزة القوة الخاصة به.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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