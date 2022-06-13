«البحوث الزراعية»: التغير المناخي وراء ظهور الحشرات.. وبهذه الطرق يمكن التخلص منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، عن أسباب ظهور الحشرات في المنزل، قائلا إن العامل الأول يكمن في التغير المناخي الذي يساعد على ظهور الحشرات الصيفية مثل النمل والصراصير وغيرها من الحشرات التي تزيد لديها التكاثر في فصل الصيف.

أماكن وضع المبيدات والزيوت

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن تخفيف الإضاءة في النهار في كل البيت أمر مهم، بجانب إيجاد مركبات طبيعية مثل زيت اللافندر والنعناع والخل من أجل مواجهة هذه الحشرات حرصا على صحة الأطفال، مبينا أن الزيوت العطرية تلعب دورا مهما للقضاء على الحشرات، ويجب أن توضع في مداخل الشبابيك والأبواب لقتل الحشرات.

طريقتان للقضاء على الحشرات

وأكد أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أن القضاء على الحشرات يجرى بطريقتين، الأولى من خلال المبيدات ولكنها مضرة بعض الشيء، والثانية: الإبعاد من خلال المركبات الطبيعية، لافتا إلى أنه يجب تجفيف المياه بشكل سريع لأن ترك المياه يسبب رطوبة عالية وهذا يجذب الحشرات سريعا، مبينا أن أي بقايا طعام تجذب الحشرات، مشيرا إلى أن الخل المخفف له دور فعال في القضاء على خطوط النمل التي تظهر على الحائط.