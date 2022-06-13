النصف الحلو في حياة موسيماني.. زوجته الداعم له على طول الخط فمن هي؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جاء بيتسو موسيماني بعد مشكلات عائلية واجهها المدير الفني للنادي الأهلي السابق رينيه فايلر، والذي ترك القلعة الحمراء فجأة لأنه يريد التواجد مع زوجته خارج البلاد، فكان الاطمئنان الأول من قبل مع بيتسو موسيماني، المدرب الفني السابق لـ صن داونز، إذ أحضر زوجته وأطفاله معه إلى مصر كي يستطيع التواجد مع النادي الأهلي طوال فترة تدريبه له، ولذلك كان لزوجته وأولاده تواجد كبير على الساحة الكروية.

من هي زوجة موسيماني؟

بيتسو موسيماني متزوج من «مويرا».

«مويرا» هي زوجته وأم لـ ثلاثة من أولاده، ومديرة أعماله.

قادت زوجة موسيماني المفاوضات مع النادي الأهلي.

وحضر موسيماني وزوجته وأولاده إلى مصر مرتدين ملابس موحدة باللون الأسود.

وودع موسيماني فريقه السابق بالدموع، لكنه عبر أيضا عن فرحته الشديدة بانضمامه للنادي الاهلي، وحضر إلى مصر برفقة زوجته وأولاده.

وبمجرد حضوره كتب موسيماني رسالة جاء فيها: «السلام عليكم.. وتحياتي للجميع بالنادي الأهلي، أنا متشرف بالانضمام لصفوف النادي الأهلي، وأشكر الكابتن بيبو وجميع أعضاء مجلس إدارة الأهلي على ثقتهم الكبيرة في تكليفهم بالمهمة الصعبة التي تنتظرني».

زوجة موسيماني كانت حريصة على الظهور معه في لحظات فارقة في تاريخ النادي الاهلي، لتؤكد دعمها غير المشروط لها.

زوجة موسيماني: زوجي لديه طموحات عالية جدا

خلال تحقق النادي الأهلي البطولة الأفريقية التاسعة، كانت زوجة موسيماني حاضرة في المشهد ورفعت الكأس مع زوجها، لتوجه رسائل له بأنها دوما ستكون خير داعم.

وتتحدث مويرا دوما للإعلام نيابة عن زوجها فهي مديرة أعماله، ووعدت بأنها ستحاول إيصال النادي لكأس العالم للأندية.

وقالت من قبل عن الأهلي: «إدارة الأهلي رائعة وكنا مذهولين بما حدث، وزوجي لديه طموحات عالية جدا، ويريد المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية والفوز بها، أطلب من جماهير الأهلي أن تعطيه الوقت الكافي، فهو قادر على تقديم أعلى مستوى لأي فريق».