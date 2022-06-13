طريقة عمل عجينة البيتزا في عشر دقائق.. «هتجهزيها بـ3 خطوات بس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البيتزا واحدة من أطباق المعجنات السريعة، التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل الكثيرين، إذ أنه يسهل تحضيرها في عدة دقائق داخل المنزل، لذلك تعددت عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير «جوجل» عن طريقة عمل عجينة البيتزا في عشر دقائق.

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل عجينة البيتزا في عشر دقائق، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها ببرنامجها «على قد الأيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل عجينة البيتزا في عشر دقائق

• المقادير:

2 كوب من الدقيق

2 ملعقة من الزيت

2 ملعقة صغيرة من الخميرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

كوب ماء دافئ

• خطوات تحضير جينة البيتزا في عشر دقائق:

- ابدئي طريقة عمل عجينة البيتزا في عشر دقائق، بوضع الخميرة مع كل من الدقيق، والملح، والماء الدافئ، والسكر.

- اخلطي كافة المكونات سويا.

- اتركيها حتى تتخمر لمدة 60 دقيقة ومن ثم ابدئي في استخدامها.

عجينة البيتزا السريعة 10 دقائق بدون حليب

كما نقدم لكي أيضا، طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة 10 دقائق بدون حليب.

• المقادير:

نصف كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

ربع كوب من الزيت

• خطوات تحضير البيتزا السريعة 10 دقائق بدون حليب:

- توضع كل من الخميرة مع الماء الدافئ والسكر، وقلبيهم جيدا.

- ضيفي إليهم الملح وكوب الدقيق.

- قلبي كافة المكونات جيدا، حتى تمتزج تماما وتصبح عجينة.

- قومي بتغطيتها واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.

- في الخطوة التالية، ضيفي بقية كمية الزيت والدقيق، واعجني مرة أخرى، حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

- ابدئي في استخدام العجينة لتحضير البيتزا.