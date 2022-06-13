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الامارات | لص انتظر اللحظة المناسبة ليسرق سيارة بعد "خطأ" ساذج.. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثَّق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، في محطة للتزود بالوقود بالسعودية.

وأظهر المقطع قائد السيارة وهو يترجل منها قاصدا محل البقالة في المحطة، ثم ظهر شاب، وهو يترجل خلفها منتظرا اللحظة المناسبة لإتمام عملية السرقة.

ثم يفتح الشاب باب السيارة، وينطلق بها مسرعا خارج محطة الوقود.

وكانت إدارة "المرور السعودي" قد نصحت بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدا عند النزول منها، مشيرة إلى أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد "مخالفة مرورية".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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