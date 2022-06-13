الامارات | أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم.. علامة تحذيرية قد تسبب فقدان البصر

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم.. علامة تحذيرية قد تسبب فقدان البصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نذير مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم السيطرة عليه، وقد يؤدي الكوليسترول الضار إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وهناك عدد من الأعراض لارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، ومنها علامة تحذيرية تظهر في العين بحسب ما سيرد لاحقاً.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن كلية البصريات بجامعة نيويورك القول إن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤثر في عينيك ورؤيتك، حيث قد يؤدي إلى ظهور ما يسمى بـ"لوحة هولينهورست"، والتي توجد داخل أحد الشرايين الصغيرة في العين، وتمنع تدفق الدم بسبب تراكم الكوليسترول.

وتوضح الجامعة أن هذه العلامة تعتبر خطيرة للغاية لأنها قد تسبب العمى، حيث إنها تمنع تدفق الدم ما يؤدي إلى انسداد الشريان الشبكي الفرعي وتموت الأنسجة التي يغذيها ذلك الشريان.

ولحسن الحظ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لاستعادة مستوياتك من منطقة الخطر الخاصة بارتفاع الكوليسترول الضار.

ومن تغييرات نمط الحياة إلى الطب توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن النظام الغذائي الخافض للكوليسترول الضار يعتمد على الإقلال من تناول الأطعمة الدهنية الغنية بالدهون المشبعة، والحرص على تناول الأسماك الزيتية (الماكريل والسلمون) والفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور.

وتضيف الهيئة أن النشاط البدني مثل ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، يساعد أيضاً في تقليل الكوليسترول المرتفع، فضلاً عن ضرورة الإقلاع عن التدخين والكحول، والالتزام بالأدوية والجرعات والتوقيتات التي يحددها الطبيب.

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