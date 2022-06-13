كابتن طيار نيفين درويش تحتفل بترقية ابنتها وعملهما سويا: حلم سنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

رحلة كبيرة من الكفاح والعمل جنت ثمارها المصرية كابتن طيار نيفين درويش، التي احتفلت مؤخرا، بتريقة ابنتها بيريهان البدراوي، والتي تعمل في ذات مجالها، إذ كانت الأخيرة تنتظر الترقية لمكانة كبيرة في مجال الطيران الجوي، ومن المحتمل أن تعمل بالزمالة مع والدتها بالطراز نفسه، ليسجلا بهذا الثنائي، ثالث أم وابنتها يعملان في مجال الطيران على طراز واحد، على مستوى العالم.

وكانت دونت كابتن طيار نيفين درويش، هذا النبأ، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقت عليه صورتين في مراحل مختلفة لها بصحبة ابنتها، كانت الأولى بمرحلة الطفولة، والأخرى في الوقت الحالي، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا على مدار الساعات الماضية.

كابتن طيار نيفين درويش تحتفل بترقية ابنتها

وخلال منشورها، زفت كابتن طيار نيفين درويش النبأ السار بترقية ابنتها، إذ كتبت: «سجل يا تاريخ، يسعدني ويشرفني أن تشاركوني شعوري بالفرحة والفخر، حيث يكاد ما أحلم به منذ نحو عشر سنوات يتحقق في القريب العاجل بإذن الله».

واستكملت كابتن طيار نيفين درويش حديثها: «أصبحت ابنتي الطيار بيريهان البدراوي على وشك الترقية إلى طراز ثقيل ومن المتوقع أن تنضم إلى أسطولنا على طراز الإيرباص A330 ليتحقق حلمي بأن نعمل سويا علي ذات الطراز».

رسالة خاصة من كابتن طيار نيفين درويش لابنتها

وواصلت «درويش»: «معا سوف نسجل في تاريخ الطيران كثالث أم وابنتها في العالم يعملن على نفس الطراز وأول أم وابنتها غير أمريكيتين يحققن هذا الإنجاز، هذا الإنجاز التاريخي يعني أنني سأحصل على فرصة نادرة وخاصة لمرافقة ابنتي في ريادة الطريق لمزيد من الثنائي النسائي العائلي لدخول مجال الطيران».

واختتمت الأم منشورها موجهة رسالة ترحيب وتهنئة خاصة لابنتها «بيريهان»: «مرحبا بكِ يا بيري في أسطول الإيرباص A330، لأني متشوقة لأن أشاهد بنفسي بشكل مباشر استمرارك في النجاح المهني وحفاظك على مستواكِ المتميز والملهم».