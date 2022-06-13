«أبو طربوش» ملك الجبنة القديمة في الدرب الأحمر.. «دلع معدتك» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعشق المصريين بشكل خاص تناول المأكولات المختلفة، وتحتل الأطباق الشعبية البسيطة المكانة الأولى في قلوب الكثير، لذا تأتي أكلة الجبنة القديمة «المِش» من بينها، لذلك قرر «محمد» المعروف بـ «أبو طربوش»، تأسيس مشروع خاص به، للتفرد بتقديم تلك الوجبة البسيطة وشهية المذاق.

تفاصيل مشروع «أبو طربوش»

على عربة بسيطة يقف منذ الساعات الأولى في الصباح الباكر، داخل حارة ضيقة في حي الدرب الأحمر بمنطقة مصر القديمة، يرتدي طربوشا باللون الأحمر فوق رأسه، ويبدأ في تحضير وعاء ضخم يحتوي على كمية كبيرة من الجبنة القديمة مع الطماطم، ومن ثم إعداد الأطباق والسندوتشات المميزة لبيعها لزبائنه.

يتفرد «محمد» الشاب الثلاثيني في بيع تلك الأطباق المميزة من «المِش» الممزوج بالبيض المسلوق، وهو ما تسبب في شهرته الواسعة بمنطقة مصر القديمة، إذ قال خلال في بث مباشر مع «الوطن»: «من وأنا صغير اشتغلت في المهنة دي ما ناس كبيرة، ولما كبرت قررت أفتح مشروع خاص بيا، وأبيع من خلال أطباق الجبنة القديمة مع البيض، والحمد لله الناس عرفتني بالطريقة دي».

أسعار مناسبة لجميع الفئات

أطباق من الجبنة القديمة السادة أو الممزوجة بالبيض، يبيعها «محمد» في المحل الخاص به بمنطقة الدرب الأحمر، والتي تتميز بأسعارها البسيطة، المتناسبة مع كافة الفئات: «طبق الجبنة السادة بـ13 جنيه، والجبنة بالبيض 16 جنيه، ولو سندوتش جبنة بس بـ 3 جنيه، ولو جبنة بالبيض بـ6 جنيه».

ويحرص «أبو طربوش» على تقديم تلك الأطباق بصورة ممتلئة، حتى يشعر زبائنه بالشبع عند تناولها، وهو ما يجعله سعيد للغاية بتلقي التعليقات الإيجابية والإقبال الكبير عليه.