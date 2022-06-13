شيرين رضا تعلق على موعد زفاف ابنتها نور عمرو دياب.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عادة ما تحرص الفنانة شيرين رضا على الحديث عن علاقتها بابنتها الوحيدة نور عمرو دياب، فعلى الرغم من ابتعاد كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يحرصا على التعبير عن مشاعر حبهما لبعضهما في العديد من المناسبات المختلفة.

شيرين رضا تعلق على موعد زواج ابنتها

وعلى هامش لقاء لها مؤخرا، مع برنامج «et بالعربي»، كشفت الفنانة شيرين رضا عن بعض من تفاصيل علاقتها بابنتها «نور»، موضحة أنها لم تتمكن من الاحتفال بعيد ميلاد الأخيرة، والذي كان قبل أيام قليلة، بسبب انشغالها بتصوير بعض الأعمال داخل مصر، إلى جانب تواجد ابنتها في العاصمة البريطانية لندن: «أنا بشتغل وهي في لندن، ما عنديش وقت احتفل بعيد ميلادها للأسف، عشان كده حطيت ليها صورة على إنستجرام».

وبسؤالها عن موعد زفاف ابنتها نور عمرو دياب، قالت شيرين رضا إن ابنتها هي الوحيدة التي تملك قرار تحديد ذلك الموعد: «هي اللي بتختار أمتى الفرح، أنا ما قدرش أقول، هي اللي بتحدد، هي اللي بتبقى حاسة أمتى أنها تتجوز».

احتفال شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها

وقبل أيام احتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها «نور»، وذلك بنشرها صورة «سيلفي» جمعتهما سويا، أثناء تواجدهما سويا في وقت سابق خارج البلاد.

ووجهت «رضا» رسالة تهنئة خاصة لابنتها باللغة الإنجليزية، قالت خلالها: «عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، بتمنى ليكي سنة سعيدة تكون مليانة بالحب والضحك، بحب يا صغيرتي».

وقبل أيام احتفلت نور عمرو دياب بعيد ميلادها، رفقة خطيبها في العاصمة البريطانية لندن، إذ يستعد الثنائي لاقتراب موعد زفافهما، دون الإعلان عنه بعد.