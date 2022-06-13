أعراض القولون العصبي وأسبابه وعلاجه.. اعرف حالات زيارة الطبيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالتهابات القولون، والتي تسبب لهم انزعاجا كبيرا في العديد من الأوقات، خاصة عند التعرض لنوبات الحزن والانفعالات المختلفة، لذلك تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن أعراض القولون العصبي وأسبابه وعلاجه.

وفي هذا الإطار، نستعرض بالسطور التالية أعراض القولون العصبي وأسبابه وعلاجه، حسب ما ذكر موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

أعراض القولون العصبي وأسبابه وعلاجه

يُعرف القولون العصبي أيضًا بعدة مصطلحات علمية، منها القولون التشنجي، والتهاب القولون المخاطي والتهاب القولون التشنجي، وتعد حالة الإصابة به منفصلة عن مرض التهاب الأمعاء ولا ترتبط بأمراض الأمعاء الأخرى.

أعراض القولون العصبي

وتشمل أعراض القولون العصبي وأسبابه وعلاجه ما يلي:

- حدوث التشنجات.

- ألم في البطن.

- حدوث انتفاخات.

- الغازات.

- الشعور بالإسهال أو الإمساك.

أسباب المعاناة من القولون العصبي

تشمل الأسباب المحتملة لحدوث الإصابة بالقولون العصبي، الشعور بالحساسية المفرطة في الشخصية والتي تؤدي إلى سرعة الانفعالات، أو التعرض للإصابة بعدوى بكتيرية سابقة في الجهاز الهضمي، أو حدوث حركات تباطؤ أو تشنجية في القولون ذاته، مما يسبب الشعور بتقلصات مؤلمة.

علاج القولون العصبي

إذا لم تتحسن الأعراض من خلال العلاجات المنزلية، مثل تغيير نمط الحياة أو اتباع نظام غذائي مناسب، يجب سرعة زيارة الطبيب لاستخدام الأدوية العلاجية، إذ يمكن أن يستجيب الأشخاص لنفس الدواء بشكل مختلف، لذلك قد تحتاج إلى العمل مع طبيبك للوصول إلى العلاج المناسب لك.

وكما هو الحال مع جميع الأدوية، عند التفكير في خيار علاجي جديد، من المهم أن تخبر طبيبك بما تتناوله بالفعل، بما في ذلك العلاجات العشبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، إذ سيساعد هذا المختص في تجنب أي دواء يمكن أن يتفاعل مع ما تتناوله بالفعل.