انتقادات لـ نيللي كريم وزوجها بعد ظهورهما الأخير: «فاهمين الموضة غلط»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الانتقادات والسخرية تعرضت لها الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش العالمي هشام عاشور، وذلك عقب ظهورهما سويا بإطلالات غريبة، خلال حضورهما حفل جوائز eea الذي أقيم مؤخرا، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت سفح الأهرامات.

تفاصيل إطلالة نيللي كريم وزوجها

وخلال الحفل ظهرت نيللي كريم بإطلالة «كاجوال» غير تقليدية، والتي تمثلت في ارتداء بدلة صيفية بيضاء اللون، وأسفلها «توب» باللون الأسود مفتوح من جهة الصدر، كشفت عن بطنها أيضا، ويعلوها رابطة عنق باللون الأسود، كما أنها اعتمدت على «لوك نو ميكب ميكب»، إذ ظهرت دون وضع لمسات جمالية ملحوظة من الماكياج، مع تسريحة شعر بسيطة وتقليدية للغاية.

فيما ظهر الفنان هشام عاشور هو الآخر بإطلالة «كاجوال» مشابهة أيضا إذ أنه ارتدى بنطال من الجينز «المقطع»، وقميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق سوداء اللون.

انتقادات لإطلالة نيللي كريم وزوجها

وسرعان ما لاقت صور الثنائي تداولا واسعا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ تعرضا لسيل من السخرية والانتقادات من قبل بعض المتابعين، ومن بين التعليقات: «إيه البهدلة اللي هي فيها دي؟»، و«مش حلو اللوك»، و«فاهمين الموضة غلط»، و«إطلالتها مش حلوة المرة دي».

مشاهير في حفل جوائز eea

جدير بالذكر أن حفل جوائز eea الذي أقيم أسفل سفح الأهرامات، شهد حضور وتوافد عدد من مشاهير الفن والمجتمع، من بينهم، ناردين فرج، محمد كيلاني، خالد منصور، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، ورجال الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويري، ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز في نهاية الحفل بحضور الفنان عمرو دياب.