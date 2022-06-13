طريقة ماسك القهوة للوجه والحبوب.. «تخلصي من آثارها في أسرع وقت»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر الصيف من الفصول التي يكثر فيها مشاكل البشرة لذلك تحتاج إلى الترطيب المستمر، ولذا تبحث النساء عن المسكات والأقنعة التي تخلصهم من مشاكل البشرة، بالإضافة إلى الترطيب العميق لها، إذ تعد القهوة من العناصر الهامة في المساعدة على حل مشاكل البشرة من الحبوب الدهنية والرؤوس السوداء، وعليه، تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن ماسك القهوة للوجه والحبوب، وذلك لفعاليته الكبيرة.

وتعد القهوة من المواد الفعالة التي تساعد على مقاومة العديد من المشكلات الجلدية، بما في ذلك حب الشباب، إذ قد يسهم الاستعمال الموضعي لها على علاج حب الشباب وتخفيف حدته بعد ظهوره، والتقليل من فرص إصابة البشرة بحب الشباب في الأصل وذلك بسبب الخصائص التالية، لذلك نستعرض في السطور التالية فوائد استخدام ماسك القهوة للوجه والحبوب الدهنية، وفقا لموقع webmd العالمي.

فوائد ماسك القهوة للوجه والحبوب

- تضم القهوة في التركيبة الطبيعية لها على مواد مضادة للأكسدة تساعد على مقاومة حب الشباب.

- ويأتي من ضمن فوائد ماسك القهوة للوجه والحبوب، أيضا قدرته على تقشير البشرة وتنظيف المسامات عند تدليك البشرة بها، فحب الشباب قد يتكون أحيانًا بسبب انسداد المسامات نتيجة لتراكم الخلايا الجلدية الميتة وبعض المواد الأخرى في داخلها.

أنواع ماسك القهوة للحبوب

من أشهر الأنواع هو ماسك القهوة مع اللبن الرائب والكركم، ولتطبيقه يتم اتباع هذه الخطوات:

قبل معرفة ماسك القهوة باللبن والكركم يجب أن تجهزي المقادير التالية:

ملعقة من القهوة المطحونة، وملعقة من اللبن الرائب، وملعقة من مسحوق الكركم.

طريقة تحضير الماسك

اخلطي القهوة مع اللبن والكركم، ثم يوزع الخليط الناتج بالتساوي على بشرة الوجه.

دلكِ البشرة بحركات دائرية بعد مضي 20 دقيقة على وضع الماسك على البشرة.

يشطف ماسك القهوة بعد ذلك بمياه دافئة.

ماسك القهوة للحبوب والرؤوس السوداء

يعتبر ماسك القهوة وملح البحر من الماسكات الفعالة التي تحتوي على مكونات تساعد على تخليص البشرة من المشاكل مثل ظهور الرؤوس السوداء، ولهذا ينصح بتطبيقها 3 مرات أسبوعيا على البشرة الدهنية ومرتين على البشرة العادية إلى أن تزول هذه الشوائب تمامًا، ومكوناتها كالآتي:

كوبان من الملح البحري

نصف كوب من القهوة السائلة

نصف كوب من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

يضاف الملح إلى القهوة ويحرك حتى يذوب تمامًا.

يضاف زيت جوز الهند وتمزج المكونات مجددًا.

تبلل البشرة بالماء من خلال تسليطه عليها لبضع دقائق.

تطبيق الخليط على الوجه مع تجنب محيط العينين ومع التدليك اللطيف، من خلال القيام بحركات دائرية، ويجب في هذه الحالة التركيز على المناطق الجافة والخشنة.

يترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر، ثم يوضع بعد هذا كريم مرطب على الوجه.