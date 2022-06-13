الامارات | "تنظيم الإعلام" يمنع عرض فيلم "Lightyear" في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الإعلام" يمنع عرض فيلم "Lightyear" في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب تنظيم الإعلام عن عدم منح فيلم الرسوم المتحركة "Lightyear"، تصريحا بالعرض في أي من دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

وأكد المكتب التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.

يذكر أن الفيلم كان مقررا طرحه في دور السينما المحلية في 16 يونيو الجاري.

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