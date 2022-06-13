كيف تكسبين حماتك وأهل زوجك؟ «صاحبيهم واعرفي أسرار سعادتهم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر علاقة الزوجة بوالدة زوجها هي العلاقة الأكثر تعقيداً إذا لم تكن بشكل جيد، وفي نفس الوقت هي الأكثر لطفا إذا تمت بشكل جيد ولم تكن هناك الخلافات المستمرة بين الزوجة وحماتها، هي الأم الثانية والسند وقت الشدة والقلب الطيب، إذا كنت لها الفتاة العاقلة والابنة الثانية، محاولات كسب الحماة وأهل الزوج لا يعتمد فقط على الزوجة الجديدة التي تحاول الوصول إليهم والتقرب منهم لكن الأمر أيضا متوقف عليهم وعلى تقبلهم الزوجة بينهم، في السطور التالية يقدم «هن» طرق كسب الحماة وأهل الزوج.

كيف تكسبين حماتك

خطوات بسيطة ربما تكون هي الأهم في العلاقة بين الزوجة وحماتها، أهمها الاحترام والتقدير والصدق وإظهار الاهتمام والحب، حينها ستكون معاملتها بالمثل أيضا، بالإضافة إلى بعض النصائح المهمة التي تجاوب على السؤال المتكرر «كيف تكسبين حماتك؟.» والذي جاوب عليه موقع bridestory:

إظهار الاحترام والتقدير

من أولى النصائح لكسب قلب حماتك ان تحرميها تحت أي ظرف من الظروف، لا يجب أن تكوني فظة أو تتصرفي بطريقة غير محترمة بغض النظر عن شعورك في ذلك الوقت، يجب أن تتحكمي بمشاعرك من الغضب في أوقات الخلافات البسيطة التي لا تستدعي العصبية.

تحدثي بلطف عن ابنها

النصيحة الثانية لتكسبين حماتك ألا تتحدثي أبدًا بشكل سيئ عن ابنها بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن مدى شعورك بالراحة حيال مشاركة الأشياء معها، إنها والدته قبل كل شيء وقبل أي خلاف وكل ما ستحصلي عليه هو غرائز الأمومة والدفاع عن ابنها إذا تحدثت بشكل سيئ عن شريك حياتك.

اطلبي نصيحتها في الحياة

طلب النصيحة منها سيؤدي إلى إظهار مدى احترامك وتقديرك رأيها، هذا سيجعلها تشعر أنك تقدرين قولها ولا يوجد شيء أفضل بالنسبة إلى الحماة من معرفة أن ابنة زوجها المستقبلية تريد بالفعل معرفة آرائهم في الأشياء المهمة.

إحضار الهدايا من حين لآخر

لا يمكنك أبدًا أن تخطئي في إحضار الهدايا أثناء حدث أو عشاء أو مجرد زيارة غير رسمية.كلما كانت الهدية شخصية، كان ذلك أفضل، ولأن الهدايا دائما تظهر المحبة والتقرب للطرف الآخر وخاصة إذا كانت حماتك.

اعرضي عليها المساعدة دائمًا

عندما تحاول فعل شيء للعائلة أو للمنزل أو حتى عزومة بسيطة اعرضي عليها المساعدة حتى لو كانت تعتقد أنها لا تحتاجها، تلك الخطوة تعتبر لفتة رائعة لإظهار الحب تجاهها ولتكسبي حماتك.

كيف تكسبين أهل زوجك

دائما ما يرتبط الزوج بأمه تحديدا وعائلته بشكل عام، ولتكسبي عائلة وأهل زوجك يمكنك التقرب إليهم بالزيارات إذا كانت العائلة تفضل الزيارات والتجمعات المستمرة أو شبه مستمرة، يمكن أيضا مدحهم وإظهار أفضل ما فيهم ومعاملتهم معاملة الأهل خاصة إذا كانت العائلة ودودة وطيبة، وإحضار الهدايا وتكرار العزومات في المناسبات.