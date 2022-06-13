طريقة عمل الزبادي في المنزل.. سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الزبادي لها العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم يوميًا مثل الكالسيوم، كما أنها تساعد على تقليل الوزن للأشخاص المتبعين لنظام غذائي محدد، لكن تخاف بعض الأمهات من شراء الزبادي من الخارج بسبب عدم معرفتها لمكوناتها وهل هي آمنة تمامًا أم لا؟ لذلك سنقدم لكِ طريقة عمل الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وفي 5 دقائق فقط.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

يقدم لكِ مطبخ «هن» وفقًا لوصفة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج «على قد الإيد» الذي يعرض على قناة «CBC سفرة» طريقة عمل الزبادي في المنزل لتصلح لمدة 4 أيام في الثلاجة.

المكونات

ـ لتر من اللبن.

ـ ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ـ مربى وفواكه مشكلة للتقديم.

الطريقة: ضعي الزبادي مع لتر اللبن في الخلاط واخلطيهم جيدًا ثم قدميه في بولات الزبادي، لعمل الزبادي بالمربى ضعي ملعقة كبيرة من المربى أسفل الكوب ثم ضعي عليها الزبادي، سخني الفرن لمدة خمس دقائق ثم إطفاء النار وضعي بولات الزبادي داخل صينية بها ماء مغلي وضعيها في الفرن واتركيها لمدة ساعتين، إذا كان الزبادي ما زال سائلًا ضعي ماء مرة أخرى في الصينية واتركيها حتى تتماسك.

طريقة عمل الزبادي في المنزل بالماكينة

يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الزبادي في المنزل بالماكينة واللبن البودر.

المكونات

ـ كيلو من اللبن يكون في درجة حرارة الغرفة

ـ كوب من الزبادي

ـ ملعقة كبيرة من السكر

ـ ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر

ـ ماكينة الزبادي

الطريقة: ضعي الزبادي في بولة وعليها ملعقتان من اللبن وقلبيهم جيدًا حتى يذوب الزبادي ثم ضعيه على لتر اللبن، ثم ضعي عليها ملعقة السكر وملعقتين كبيرتين من اللبن البودر وقلبيهم جيدًا، ثم ضعي الخليط في قوالب الزبادي في الماكينة وشغليها واتركيها لمدة 7 ساعات حتى ينضج الزبادي، ثم غطيها بغطاء الكوبيات وضعيها في الثلاجة حتى تبرد.

طريقة عمل زبادي بالفراولة

الزبادي بالفراولة من أكثر الأنواع المفضلة لدى الصغار بسبب طعمه اللذيذ، فتلجأ الأم إلى إطعام أطفالها زبادي بالفراولة حتى يحصلوا على الكالسيوم الموجود في الزبادي، يمكنك عمل زبادي خلاط بالفراولة لهم أو زبادي عادي، لذلك يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل زبادي بالفراولة.

المكونات

ـ 2 لتر من اللبن

ـ كوب من الزبادي لكل لتر

ـ ملعقة من السكر

ـ ربع كوب من شربات الفراولة

الطريقة: اغلي اللبن على النار في حلة ساخنة ثم قسمي مقدار اللبن بالتساوي في بولتين واتركيهم حتى يبردان ويصبحان بدرجة حرارة الغرفة، ثم ضعي كوب الزبادي عليه ملعقتان من اللبن وربع كوب من شربات أو جيلي الفراولة واخلطيهم حتى يصبح المزيج كريمي وضعيه على لتر اللبن مع ملعقة السكر، وقلبيهم جيدًا حتى يصبح سائلًا ثم ضعيه في بولات الزبادي.

ضعي بولات الزبادي في صينية بها ماء مغلي وغطيها بفوطة نظيفة وعليها ورق فويل وأغلقيها جيدًا حتى يحافظ على درجة الحرارة ثم ضعيها في فرن ساخن مطفي النار لمدة 3 ساعات فقط ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك.