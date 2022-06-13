الامارات | متحف المستقبل.. أسبوعان مع استكشاف العقد القادم في هاكاثون عالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف المستقبل.. أسبوعان مع استكشاف العقد القادم في هاكاثون عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل التسجيل في هاكاثون «سبارك إي آر» العالمي، الذي تنظمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط شركة «ميتا»، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، ومقر المبرمجين، ومتحف المستقبل، أسبوعه الأخير، إذ سيغلق باب المشاركات الجمعة المقبل.

وينظم هاكاثون «سبارك إي آر» تحت شعار «المستقبل الآن.. استكشاف العقد القادم»، ويهدف لوضع تصوّر لمستقبل تأثير التكنولوجيا والابتكار وحلول الواقع المعزز على أنماط الحياة والتنقل والعمل والتواصل المستقبلي؛ بما يسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة، كما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمتحف المستقبل الذي يضم مختبرات متقدمة لابتكارات المستقبل في كل المجالات التنموية التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها المجتمعات.

وباب التحدي مفتوح أمام منشئي المحتوى والمبرمجين للمشاركة بإبداعاتهم وابتكاراتهم المتعلقة بالمستقبل، عبر الواقع المعزّز والمنافسة للوصول إلى أفضل الصور والأنماط المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما يعود بالنفع على الإنسانية.

وحدد مساران رئيسان لتحدي «سبارك إي آر»: الأول يركز على تأثيرات الواقع المعزز في مجال مستقبل النقل، بالتعاون مع «طيران الإمارات»، أما الثاني فيتعلق بـ«مستقبل العمل»، بالتعاون مع شركة «أكسنتشر» لخدمات التكنولوجيا.

وسيحظى الفائزون في المسابقة بترخيص لاستخدام إبداعاتهم الفائزة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية التابعة لـ«طيران الإمارات» و«أكسنتشر»، كما سيحصل المشاركون على فرصة للفوز بجوائز يصل مجموعها لأكثر من 50 ألف دولار للفائزين، إلى جانب ما ستقدمه شركة «ميتا» من ورش عمل لصقل مهارات المشاركين بالتعاون مع أفضل مطوري تقنية الواقع المعزز في العالم.

وينطلق التحدي على مدى أسبوعين في الفترة ما بين 17 الجاري والأول من يوليو المقبل، وستعلن أسماء الفائزين في المسارين في السابع من يوليو. ويأتي تنظيم تحدي «سبارك إي آر» العالمي في الشرق الأوسط للمرة الأولى ليدعم جهود تمكين المبرمجين بمجموعة من المهارات الرقمية، وتدريبهم على استخدام لغات البرمجة بما يتماشى مع الجهود الوطنية الساعية إلى تمكين المبرمجين ودعم مشاركتهم في مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

ويمكن التسجيل في الهاكاثون عبر زيارة الرابط: https://sparkar.lenslist.co ويساعد التحدي على تخيل وتصميم ومشاركة تأثيرات الواقع المعزز لتصل إلى مليارات الأشخاص حول العالم من خلال منصات شركة «ميتا»، في مقدمتها «فيس بوك» و«إنستغرام».

• باب التحدي مفتوح أمام منشئي المحتوى والمبرمجين للمشاركة بإبداعاتهم وابتكاراتهم المتعلقة بالمستقبل.

• 50 ألف دولار قيمة الجوائز المخصصة للفائزين.

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