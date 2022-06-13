الامارات | «ماكدونالدز» روسي.. تغيير الاسم والشعار وليس قائمة الطعام

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكدونالدز» روسي.. تغيير الاسم والشعار وليس قائمة الطعام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح أمس أول فرع لماكدونالدز الروسي، بعد تغيير الاسم والشعارعقب خروج سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية من البلاد وبيع أعمالها في روسيا. وسيتم فتح 15 فرعاً في موسكو والمنطقة المحيطة، تحت اسم وشعار جديدين، لكن في المواقع نفسها، مع الاحتفاظ بالموظفين أنفسهم وقائمة طعام متطابقة تقريباً.

وبعد أكثر من 30 عاماً، أغلقت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أعمالها الروسية في مارس الماضي، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وستستمر مطاعم فردية في المطارات ومحطات القطارات في العمل، تحت الشعار الأميركي لـ«ماكدونالدز»، حالياً، بسبب اتفاقيات الامتياز الخاصة التي لا يتم إنهاؤها بسهولة.

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