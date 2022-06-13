الامارات | مريضة بنفس حالة جاستن بيبر: فيديو النجم الكندي مفجع

شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة بنفس حالة جاستن بيبر: فيديو النجم الكندي مفجع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مريضة أصيبت بالفيروس الذي تسبب بحالة شلل الوجه التي يعانيها نجم البوب الكندي جاستن بيبر، أول من أمس، إنها حزينة لرؤية ما يمر به بيبر، لكنها فخورة بأنه يجعل الناس على دراية بالمرض. وأضافت نيكويا ريسكورلا لـ«رويترز» في مقابلة بالفيديو من مرزايون بجنوب غرب إنجلترا: «شاهدت مقطع الفيديو الخاص به ولن أكذب. بكيت بحرقة. لم أفكر أبداً في أنني سأتعاطف مع شخص لم أكن أعرفه».

وكشف بيبر (28 عاماً) الجمعة الماضية عن تشخيص إصابته بفيروس أصاب نصف وجهه بالشلل، وأجبره على إلغاء حفلات مقبلة. وقال في مقطع فيديو نُشر على موقع «إنستغرام» إنه أصيب بمتلازمة رامزي هانت التي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه ولم يعد قادراً على إغماض عينه اليمنى. فيما أشارت ريسكورلا إلى أنها أصيبت بالمتلازمة قبل 20 شهراً في الوقت الذي تم فيه إدخال طفلها البالغ من العمر 11 أسبوعاً إلى المستشفى مصاباً بعدوى شديدة، وكان على جدها الذي كانت تعتني به الانتقال إلى إحدى دور الرعاية. وتابعت ريسكورلا، البالغة من العمر 28 عاماً ولديها ثلاثة أطفال: «أعتقد شخصياً أن الإجهاد كان عاملاً كبيراً جداً.. ومن دواعي السرور أن بيبر ينشر الوعي، ولكن من المفجع أيضاً أنه يمر بهذا المرض».

بيبر أصيب بمتلازمة رامزي هانت التي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه ولم يعد قادراً على إغماض عينه اليمنى.

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