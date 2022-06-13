الامارات | استطلاع لـ «سلامة الطفل»: 82% من الصغار لا يعرفون أرقام الطوارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع لـ «سلامة الطفل»: 82% من الصغار لا يعرفون أرقام الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع أجرته إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال مشاركتها في الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن 82% من الأطفال من زوار المهرجان لا يعرفون أرقام هواتف الطوارئ، التي لا غنى عنها في حال حدوث أي أخطار من شأنها أن تُهدّد سلامتهم.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية لـ108 أطفال من الفئة العمرية 4 حتى 12 عاماً تدني نسبة الذين أشاروا إلى معرفتهم بأرقام الطوارئ التي يتوجّب الاتصال بها في حال مواجهة أخطار مثل الحريق، أو عند الحاجة إلى طلب الإسعاف، حيث تبين أنّ 71% من الأطفال لا يعرفون رقم نجدة الطفل، و74% لا يعرفون رقم الشرطة، و94% لا يعرفون رقم الإسعاف، و89% لا يعرفون رقم الدفاع المدني. وقالت مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة هنادي اليافعي: «أثبتت النتائج الحاجة إلى تكثيف الجهود والتعاون من أجل رفع الوعي لدى الأطفال، وابتكار طرق تجعلهم يحتفظون بالأرقام المهمة للطوارئ لاستخدامها في الأوقات التي تتطلب ذلك، ونسعى إلى الاستفادة من النتائج لإطلاق حملة توعوية مبتكرة، تركز على هذا الجانب».

في المقابل أظهرت النتيجة مؤشرات إيجابية في محاور أخرى من الاستطلاع، إذ بلغت نسبة من يعرفون رقم هاتف أحد الوالدين 72%، ونسبة من يستخدمون حزام الأمان 72%.

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