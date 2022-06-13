الامارات | 14 عملاً في مهرجان الفيلم الأوروبي بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 عملاً في مهرجان الفيلم الأوروبي بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد غدٍ في العاصمة السعودية الرياض فعاليات مهرجان الفيلم الأوروبي، بمشاركة 14 فيلماً من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإستونيا، إلى جانب إسبانيا والسويد وبولندا ومالطا.

ويستمر المهرجان الذي ينظم للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية حتى 22 الجاري، ويقام بالتعاون بين وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع.

ويهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية وتوثيق الاتصالات بين صناع السينما الأوروبية والسعودية من خلال تنظيم جانب مخصص للأحداث.

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