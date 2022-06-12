الامارات | شرطة جدة تقبض على 6 أشخاص ارتكبوا حادثة جنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تقبض على 6 أشخاص ارتكبوا حادثة جنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية القبض على ستة أشخاص (مواطن سعودي وثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية) ارتكبوا حادثة جنائية، تمثلت في إيقاف أحد الوافدين أثناء قيادته مركبة نقل تحتوي على بضاعة تُقدر قيمتها بمبلغ (مائتين وخمسين ألف ريال ) والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة المركبة وما تحتويه.

وقالت الشرطة إنه جرى إيقاف المتهمين واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واسترداد المسروقات.

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