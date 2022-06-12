طبيبة نفسية تحذر من الأكل العاطفي.. كارثة تصيب المتضررات من العنف الأسري

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن مفهوم الأكل العاطفي هو أحد تشخيصات الاضطرابات النفسية، وأصبح واضحا منذ 2013 بعد تقسيم الاضرابات النفسية، موضحة أن أعراضه تكمن في شعور الشخص برغبته بتناول الطعام بشكل مفاجئ، وقد يأتي ذلك بناء على خلل عاطفي في المشاعر يؤدي لتناول الطعام بكميات كبيرة وبشكل سريع ومن النوع الدسم، ويستمر في تناول الطعام حتى يشعر بأنه غير قادر على التنفس.

الأكل العاطفي يأتي في أوقات معينة

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، أن الأكل العاطفي يأتي في أوقات معينة وخاصة خلال أوقات الليل، «الإنسان يتناول وجبة العشاء بشكل جيد وينام ثم يستيقظ بعدها بساعتين ويبدأ في الأكل مجددا لأي شيء أمامه، ويجب أن يتذكر الإنسان أنه أكل في الوقت المناسب».

المصاب بالأكل العاطفي يصاب بعدها بالسمنة

وأشارت إلى أن مشكلة المصاب بالأكل العاطفي يصاب بعدها بالسمنة، ويتغير جسده بعدما يدخل في معضلة نفسية لا يتمكن من تجاوزها بسهولة، لافتة إلى أن الضغوط النفسية وحدها ليست السبب فهناك مشاكل غير معروفة، ومنها تعرض بعض السيدات في البيوت إلى القهر أو العنف الأسري وهن الأكثر تعرضا للأكل العاطفي وبعضهن يعتبرن الأكل تسلية ليلية أو وسيلة لتخفيف الضغط والبعض يرى أن الأكل مكافأة للذات وهو أمر كارثي.

وأكدت أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن البعض يهرب من الملل اليومي بالأكل فيأكل كل ما يجده أمامه، المسكرات على سبيل المثال مفيدة، ولكن بكميات معقولة، وكذلك باقي الأطعمة.