شيماء سيف تظهر بالنقاب مع زوجها: أجمل مكان في العالم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتواجد الفنانة شيماء سيف في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة رفقة زوجها المنتج محمد كارتر، ونشرت صورة تجمعهما سويًا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة شيماء سيف مع زوجها وهما يرتديان ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، وأرفقت على صورتهما تعليقًا يعبر عن فرحتها قائلة: «أجمل مكان في العالم»، وحرصت على الدعاء لها ولزوجها أن يحفظهما الله لبعضهما ويجعلهما دائمًا قرة عين بعض: «اللهم اجعلنا قرة عين لبعض يارب العالمين، يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا صالح الأعمال».

وظهرت الفنانة شيماء سيف خلف زوجها المنتج محمد كارتر وهي ترتدي عباءة وبرقع من نفس اللون الأسود،وشاركت الفيديو مع جمهورها على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام" أثناء تأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة في الممكلة العربية السعودية.

وأرفقت على الفيديو أغنية "روحنا صلينا في الحرم"، للفنان حسين الجسمي، ولاقى الفيديو آلاف من التعليقات والإعجابات من الرواد والمتابعين من جمهور الفنانة شيماء سيف التى تتميز بحضورها الكبير، وخفة ظلها بين جمهورها ، وكان من أبرز التعليقات: "أحلى اتنين في العالم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال"، وقال آخر: " ربنا يخليكم لبعض.. شكلكم حلو جدًا".

حقيقة انفصال الثنائي شيماء سيف ومحمد كارتر

تداول الكثير من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية خبر انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر، حتى خرجت الأخرى تنفي ما يتداول بشأنها خلال مداخلتها مع برنامج "ET" بالعربي.

وقالت الفنانة شيماء سيف خلال حديثها إنها لا تعرف مصدر الشائعات، ولكنها أكدت على استقرار علاقتها بزوجها المنتج محمد كارتر إذ قالت: «أنا الحمدلله كويسة، والحالة كويسة، الكلام ده مش حقيقي وأنا مش ببص للشائعات».

وكان ظهور الثنائي خلال أدائهما مناسك العمرة بمثابة تأكيد لجمهورهما على استقرار علاقتهما.