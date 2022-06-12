رضوى الشربيني تحتفل بتخرج ابنتها في المدرسة: «دايما بضهرك» (صور)

القاهرة - سمر حسين - ماما

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بتخرج ابنتها تمارا في المدرسة، وعبرت عن فرحتها الشديدة بها من خلال صورة نشرتها برفقتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رضوى الشربيني تحتفل بتخرج ابنتها

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني عددًا من الصور وابتها ترتدي ثوب التخرج، بالإضافة إلى صور تظهر برفقتها، إذ ارتدت الطفلة ثوب التخرج من اللون الأزرق وتمسك بيدها الشهادة التي تفخر بها والدتها وكل من حولها.

كما ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني وهي مرتدية جمبسوت من اللون الأسود، واعتمدت على الظهور بالميكب الخفيف الذي يبرز جمالها الطبيعي التي تتميز به.

وأرفقت تعليقًا على الصور يعبر عن استغرابها من سرعة مرور الأيام وفرحتها بصغيرتها تمارا، قائلة: «أول يوم دخلتها المدرسة فيه ماكنتش فاهمة إنها هتكبر بسرعة كده وهيجي يوم وأقول بنتي بتتخرج.. أول شهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة باذن الله.. معاكي وفي ضهرك لحد ما تبقي اللي انتي عايزاه».

ووجهت لها التهنئة على اجتيازها المرحلة الأولى من رحلتها الدراسية «مبروك يا نور عيني.. بحبك».

ولاقت الصور استحسان الكثير من المتابعين على صفحتها الرسمية، وكان من أبرز التعليقات: «مبروك للجميلة ربنا يوفقها دايمًا ويفرحك بيها.. الأيام بتعدي بسرعة ربنا يحفظك لهم».

وقالت أخرى: «ربنا يفرحك بيها أنت أقوى ست في العالم يا رضوى».

رضوى الشربيني على «إنستجرام»

تحرص الإعلامية رضوى الشربيني على الاحتفال بصغيراتها وكل ما يحدث في حياتهن من تقدم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تنشر العديد من مقاطع الفيديو الطريفة التي تنال إعجاب الجمهور.

وتصدرت الإعلامية رضوى الشربيني التريند خلال الفترة الماضية عقب ظهورها في حفل زفاف شام ابنة الفنانة أصالة، وذلك بعد أن أظهرت خفة ظلها التي تميزت بها في موقفها تجاه الرجال.