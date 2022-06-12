سر اشتراط عدم زواج البنات في مسابقات ملكة الجمال: «معيوبة ولا إيه؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تختلف معايير القواعد التي تطلق لاجتياز الفتيات مسابقات ملكات الجمال حسب ألقابها، ولكن تتفق الشروط النهائية على مجموعة من النقاط، منها طول الفتيات، أعمارهن، مؤهلهن الدراسي، اللغة، فضلًا عن ثقافتها ودورها في عمل المشروعات الخيريات، وعدم زواجهن، أو أن يسبق لهن التجربة سابقًا.

عدم الزواج شرط أساسي لاجتياز مسابقة ملكة الجمال

وكان شرط عدم زواج الفتيات، محل حديث الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أرفق البعض تعليقاتهم على شروط المسابقة التي اعتبروها جارحة لحقوق بعض السيدات، وكان من بينها: «هي اللي متجوزة بيكون مالها معيوبة»، وقالت أخرى: «يا جماعة طيب سبق لها الزواج يعني المنفصلين بجد بتجرحوا الناس بشروطكم».

علق محمود نجاح رئيس مسابقات ملكة جمال الأناقة في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن كلمة «Miss» في الخارج تعني العزباء، وتختلف عن كلمة Queen، لذا جميع المسابقات التي تحمل مسمى «ميس»، شرط أساسي أن تكون الفتيات عزباء فضلًا على أنه لم يسبق لها زواج.

يسحب اللقب في حال زواج المتسابقة

وتابع أنه في حالة اجتياز إحداهن المسابقة، ثم تزوجت خلال السنة الأولى عقب الفوز باللقب، يسحب منها فورًا، موضحا أن هذا الموضوع شرط أساسي.

وأشار رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقة خلال حديثه إلى أنه على الرغم من هذه الشروط، هناك مسابقات التي تلقب الفتاة بـQueen، لا يشترط بها أن تكون عزباء، مضيفا: «الموضوع بسيط، كل حد ليه فرصته في مكانه المناسب».

وسحب سابقًا لقب ملكة جمال الكون جويس بادو، بعد معرفة المنظمة بحملها، نظرًا لأنها تعارضت مع قواعدها التي اتفق عليها سابقًا، قائلا: «ودي أساس مسابقات ملكات الجمال في العالم كله»، لذا فهو شرط أساسي لا جدال فيه.