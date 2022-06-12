4 أخطاء لا يتحملها الرجل في شريكته.. «بلاش تشتكيه لصاحبه أو تنتقدي أهله»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حذرت الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، السيدات من أخطاء لا يتحملها الرجل منهن، مثل التجاهل وعدم وضع رأيه في تصرفاتهن عين الاعتبار، إذ يرى الرجل في هذه الحالة أن وجوده ليس مهما في حياة شريكته.

وأضافت «عبدالغني» خلال تقديمها حلقة اليوم، من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc: «مينفعش تدخلي طرف تالت في العلاقة بينكم، مينفعش تروحي لصاحبه أو أخوه وتشتكي له، لأن في رجالة مش بتحب أسرارها تطلع بره».

خطورة مقارنة الشريك بالآخرين

من جهتها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين: «لو قارنتيه بحد زي العربية أو الشقة أو هو شخصيا بأي حد، الحكاية دي بتقتل رجولة أي راجل، فلو نكد عليكِ متستاهليش عشان أنتِ تستاهلي، متعمليش كده، لأنِك من البداية ارتضيتي بهذا الرجل، إنسان محترم وشريك وبيحبك وفاتح بيتك وشايف طلباتِك، وبلاش كل شوية تنقرزي بكلام مغلف من تحت لتحت، هيزعل ويزعلك، كمان بلاش الصوت العالي، لأن التون الهادي بيرعب، وبلاش تدخلي معاه في جدل وهو متعصب، لكن في أكتر من كلمة إرهاب زي براحتك وتمام واللي تشوفه وزي ما تحب».

تحذير من انتقاد تصرفات ذوي الشريك

أما الإعلامية هبة الأباصيري، فقد حذرت من انتقاد تصرفات ذوي الشريك التي لا تخص الشريكة: «مينفعش طول الوقت تعيبي في أخته وتقولي عملت إيه مع زوجها، أو مامته عملت إيه مع والده، وكل شوية نبروز العيوب اللي في شخصية أهله وعائلته وأصحابه، كأنك عاوزة تقولي أنا أحسن منه»، مؤكدة أن هذا النوع من الانتقادات التي لا تخص السيدات في شيء تجعل الرجل يغضب من زوجته.