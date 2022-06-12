أصغر مطربة أوبرا مصرية في فيينا: «سعيدة أني بشرف بلدي بالخارج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فازت مريم طاحون، أصغر مطربة أوبرا في فيينا، وصاحبة الـ16 عاما، بالمركز الأول في مسابقة بريما لا موزيكا، التي تعقد في ألمانيا والنمسا من خلال تصفيات على جميع المحافظات والولايات في مختلف الأدوات الموسيقية.

الفوز على 100 مشارك

وقالت طاحون في مداخلة عبر سكايب لبرنامج «السفيرة عزيزة»، إنها شاركت في فرع الغناء في المسابقة وتقدمت في التصفيات منذ فبراير الماضي، وتقدمت على جميع المشاركين من النمسا، لافتة إلى أن عدد المشاركين وصل إلى 100 مشارك، وتقيم أفضل مشاركة من قبل لجنة التحكيم.

ممارسة العديد من الطبقات الصوتية الأوبرالية

وأوضحت طاحون، أن المسابقة تمهد لها طريق الشهرة بين عدد كبير من مختلف فئات المجتمع في أوروبا، «سعيدة جدا إنى بفرح الناس بصوتي وموهبتي وبشرف بلدي في الخارج»، مشيرة إلى أنها قادرة على ممارسة العديد من الطبقات الصوتية الأوبرالية بتميز وبشكل متنوع يبهر لجان التحكيم والمستمعين.

وأكدت أنها تكون في قمة سعادتها خلال وقوفها على المسرح وسط تفاعل الجمهور معها ومع أدائها الفني «لما حد بيسألنى إني خايفة ولا لا لما بطلع المسرح بقول لا لأني بقدم حاجة أنا بحبها ودايما بشتغل على ملاحظات لجان التحكيم وبطور من نفسي»، مشيرة إلى أنها من محافظة الشرقية في مصر، وما زالت تحافظ على لهجتها المصرية «بنتكلم عربي في البيت ودايما بتواصل مع أهلى في مصر بالتلفون وبتكلم عربي لأن لغتي هي الأهم بالرغم إنى بتكلم ألماني ونمساوي».