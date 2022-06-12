«أعمل أكل إيه بكرة؟».. جدول أطعمة مختلفة لمدة شهر كامل «هتريح الستات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«أعمل أكل إيه بكرا؟» سؤال تردده الأمهات في نهاية كل يوم عما يجب عليها تحضيره من الوجبات في اليوم التالي، وهل المتاح لديها في المنزل من خضروات وبقوليات يكفي لتحضير تلك الوجبة أم لا، ولهذا يقدم «هن» في التقرير التالي وصفة لوجبات واقتراحات أكلات مختلفة لشهر كامل من مطبخ فاطمة أبو حاتي.

وجبة الأرز المعمر والبطاطس

قبل معرفة جدول اكلات مختلفة لمدة شهر كامل يمكن تحضير الأرز معمر، وهو من الوجبات السريعة والخفيفة بجانب طبق السلطة والبطاطس المحمرة، يمكن إعداده بالمقادير التالية:

- كوبين أرز أبيض نظيف

- كوبين ونصف لبن

- علبة زبادي

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة سكر

- قشطة

- زبدة

طريقة تحضير الأرز المعمر

قومي بإحضار طاجن ثم ادهنيه بالزبدة بشكل جيد.

ثم اغسلي كوبين الأرز ونضعهم داخل الطاجن.

ضيفي إليه الحليب ثم الملح والسكر وقلبي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس.

قومي بتفريغ علبتي الزبادي داخل الطاجن وقومي بالتقليب بشكل جيد.

قومي بإضافة القشطة على وجه الأرز كاملاً ، واتركي الخليط لمدة 60 دقيقة، حتى يمتص الأرز كافة المكونات.

قومي بإضافة قليل من الزبدة على الوجه أيضا، ثم نقوم بإدخال الطاجن داخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180.

نترك الطاجن داخل الفرن حتى ينضج، ثم نقوم بإخراجه ونتركه حتى يهدأ قليلاً.

نقوم بتقديم الأرز المعمر مع بطاطس مقلية وسلطة خضراء.

جدول لأكلات مختلفة لمدة شهر كامل:

تبحث السيدات عن جدول لأكلات مختلفة لمدة شهر كامل لهذا كل ما عليها هو اتباع الجدول التالي، اليوم الأول:

كفتة أرز

أرز بشعرية

سلطة طماطم

اليوم الثاني:

بيتزا سوبريم

مخلل

سلطة بطاطس

جبنة قديمة

اليوم الثالث:

صنية مسقعة اللحم المفروم والبشاميل

جبنة قريش

باذنجان متبل

بطاطس محمرة

خبز

مخلل

اليوم الرابع

أرز بالشعرية

طاجن بسلة باللحمة

سلطة

مخلل

اليوم الخامس

كشري مصري

مخلل باذنجان

اليوم السادس

كفتة دجاج

كبدة وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان

مكرونة

سلطة

اليوم السابع

أرز بالبشاميل والدجاج

كباب البطاطس

سلطة

اليوم الثامن:

عجة

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

اليوم التاسع:

حواوشي

سلطة

مخلل

اليوم العاشر

كفتة جمبري

سمك بانية

أرز

سلطة طحينة

اليوم الحادي عشر

أرز بالبسلة والجزر

بانية الدجاج

بطاطس محمرة

اليوم الـ 12 :

جلاش باللحمة

حمام محشي

بطاطس محمرة

شوربة لسان عصفور

سلطات

اليوم الـ13

بصارة

مخلل

بطاطس مقلية

اليوم الـ14

شاورما دجاج

خبز التورتيلا

ثومية

سلطات

اليوم 15

طاجن جمبري بالخلطة الإسكندراني

شوربة سي فود بالكريمة

كابوريا بالخلطة

سمك مكرونة

أرز بني صيادية

اليوم 16

كبسة دجاج

كفتة الحاتي

سلطة طحينة

مخلل

اليوم 17

شاورما دجاج

خبز التورتيلا

ثومية

سلطات

اليوم 18

كشري إسكندراني

بيض مسلوق

سلطة

مخلل

اليوم 19

مكرونة بالصلصة

كبدة مقلية

سلطات

اليوم 20:

محشي ورق عنب

فراخ محمرة

سلطة كول سلو

اليوم 21

سمك فيش فينجر

أرز صيادية

سلطة

اليوم 22

راب اي ستيك

سلطة اسبارجوس

شوربة الكاسباتشو

اليوم 23

شيش طاووق

جلاش بالجبن والزيتون

اليوم 24:

مقلوبة اللحم والباذنجان

بطاطس مهروسة باللبن والبيض

اليوم 25

كباب الدجاج المشوي

مكرونة بالبشاميل

سلطة الجبن الحلوم

اليوم الـ 26

اجنحة الدجاج علي الطريقة المكسيكسة

بطاطس تشلي لافا

مكرونة

اليوم الـ27

رقاق باللحمة المفرومة

طاجن لحم بالخضار

سلطة خضراء

شوربة

اليوم الـ28

أرانب

ملوخية

ارز

بتنجان

شوربة خضار

كشك

اليوم الـ29

قرنبيط بالبشاميل

بطاطس

مخلل

اليوم الـ30

أجنحة دجاج علي الطريقة الهندية.

شوربة الخضار بكرات اللحم والكرفس.