الامارات | أعراض نقص فيتامين ب 12.. علامة تظهر عند فتح الفم

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين ب 12.. علامة تظهر عند فتح الفم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعم فيتامين ب 12 العديد من الوظائف الهامة في الجسم، ولا عجب أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في سيل من المشاكل الصحية حيث يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وهناك عدد من العلامات المنبهة لنقصان هذا الفيتامين منها علامة تظهر عند فتح الفم على اتساعه، ألا وهي وجود تشققات في زوايا الفم وفقاً لما سيرد لاحقاً.

ووفقاً لمقال في النشرة الرسمية لكلية أطباء الأسرة في كندا، فإن ما يسمى بـ"التهاب الفم الزاوي" هو دليل مرئي على نقص فيتامين ب 12، وهو عبارة عن التهاب في زوايا الفم يتميز بالشقوق والتقشر وإحمرار الجلد.

وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" فإن من العلامات الأخرى لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

التعب والإرهاق

ضعف العضلات

مشاكل في الرؤية

الشعور بالوخز

مشاكل في الذاكرة

الاكتئاب.

علاج نقص فيتامين ب 12

من المهم تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن، ويتم التشخيص عن طريق فحص الدم، وتحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية منه أنه على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج، فكلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم.

ومن بين أغنى مصادر فيتامين ب 12 الطبيعية كل من اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك كما يتواجد أيضاً في حبوب الإفطار المدعمة، مع ضرورة الالتزام بالأدوية إذا وصفها الطبيب.

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