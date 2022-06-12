الامارات | أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة البشرة وتحارب الشيخوخة

شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة البشرة وتحارب الشيخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغذية البشرة من الداخل مهمة جدا لضمان بقائها في حالة صحية جيدة وهناك بعض العناصر الغذائية، التي يجب تضمينها في النظام الغذائي بحيث تكون البشرة والأظافر والشعر في أفضل حالات، لأنه إذا لم يتم تناول العناصر الغذائية الصحيحة، فلن يعمل الجسم بالشكل المطلوب، وفقا لما نشره موقع RSVP Live الأيرلندي.

وتحتوي قائمة المكونات المهمة على كل من الكولاجين وحمض الهيالورونيك والبيوتين، والتي تتجلى فوائدها للبشرة والشعر والأظافر كما يلي:

الكولاجين-

مع التقدم في العمر يتباطأ إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على بنية الجلد، مما يؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد،

وفقا لما نشره موقع Healthline.

وتؤكد بعض الأبحاث أن تناول الكولاجين ربما يقلل من علامات الشيخوخة، بما يشمل التجاعيد وجفاف الجلد.

البيوتين-

ويوجد البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين B7، في الأطعمة مثل البيض والحليب والموز.

وهناك العديد من الادعاءات بأن الحصول على المزيد من البيوتين يمكن أن ينظم نسبة السكر في الدم ويعزز صحة الشعر والجلد والأظافر.

حمض الهيالورونيك-

ويوضح الخبراء أن ما يقرب من نصف حمض الهيالورونيك في الجسم يتركز في البشرة، حيث يرتبط بالماء للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة.

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