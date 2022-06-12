الامارات | عامل نظافة يشغل الأردنيين.. ظهر بثوب التخرج من الجامعة ولباس العمل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل نظافة يشغل الأردنيين.. ظهر بثوب التخرج من الجامعة ولباس العمل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا لعامل النظافة المكافح الأردني محمد عمر الأسمر، بثوب التخرج ومعه أدوات عمله إلى حد كبير، حاصدة مئات الإعجابات والمشاركات.

ومع إكمال عامل النظافة محمد الأسمر مشواره التعليمي وحصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة من إحدى الجامعات الأردنية بتقدير جيد جداً، حصد آلاف الإعجابات عقب تفاعل قصّته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وأطلّ الأسمر بصور ظهر فيها بملابس التخرج والعمل في آن واحد، ما شغل الأردنيين خلال الساعات الماضية.

وأوضح الشاب لـ"العربية.نت"، أنه يعمل في بلدية عمّان عامل نظافة، يتجول في شوارع العاصمة ويزيل النفايات من الشارع إلى عربته، ومن ثم يفرغها في مكانها المخصص.

كما كشف أنه حصل على شهادة الثانوية العامة خلال عمله كعامل وطن، موضحاً أنه كان يعمل من الساعة العاشرة والنصف مساء وحتى السادسة والنصف صباحا، وحين ينهي عمله يذهب للبيت يدرس لمدة ساعتين ثم يذهب لتقديم امتحانات "التوجيهي".

وأشار الأسمر إلى أنه اقترب من الحصول على درجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة بتقدير جيد جداً رغم ظروف العمل المتعبة والشاقة، مشيراً إلى أن الجامعة تطالبه بمستحقات مالية مترتبة عليه ليتمكن من استلام شهاداته.

كذلك كشف أنه عندما أراد التسجيل والدراسة في الجامعة أخبر والده بذلك لكن لم يستطع مساعدته بسبب ظروف الحياة الصعبة، مشيرا إلى أنه اضطر للاستدانة من أجل إكمال تعليمه.

وأوضح أنه خلال فترة جائحة كورونا وعندما تحول الدوام عن بعد كان يحضر محاضراته أثناء تجوله في الشوارع مؤديا عمله.

أما عن نظرة الناس، فأوضح أنه لطالما نال احترام الجميع باستثناء بعض الانتقادات، مضيفا أن ما دفعه لإكمال تعليمه هو طموحه ورغبته في تطوير نفسه.

وتابع الأسمر وهو متزوج أنه كان يتعرض لضغط شديد وتعب وإرهاق للتوفيق بين البيت والدراسة والعمل.

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