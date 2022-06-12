مرض نادر يصيب السيدات بأعراض غريبة.. 50 ساعة من غير نوم وعياط بلا سبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بألم عضلي شديد، وربما إرهاق كبير يجعلك عاجزا عن أداء مهامك اليومية، بكاء بدون توقف وبدون أسباب، ومشكلات بالنوم قد تصل للاستيقاظ ثلاثة أيام متتالية، هي أعراض للمرض العضلي النادر فيبروميالجيا، الذي يصيب بنسبة كبيرة السيدات، وفقًا لما ذكرته المعالجة دولت طارق، مدربة الرياضة وعلاج الإصابات، المتخصصة في علاج الفيبروميالجيا.

سحر: مش بنام بالـ 50 ساعة

تفاصيل مؤلمة كشفت عنها السيدة «سحر» 40 عامًا، لـ «هُن» حول معاناتها مع مرض الفيبروميالجيا، خلال 15 عاما، مؤكدة أنها لم تكن تعرف في البداية ما سبب شعورها بالاكتئاب المستمر، والعصبية الشديدة، فضلًا عن عجزها للقيام بأنشطة مختلفة، إلا أن وصل الأمر لاضطراب النوم: «كنت بفضل أكتر من يومين متواصلين صاحية، ولو نمت أصحى بعد 10 دقايق، وطبعًا الموضوع بيقلب بصداع شديد ومشاكل في العضلات والأعصاب والإدراك كمان».

وتابعت: «سوء حالتي النفسية كانت سبب الإصابة، وفضلت في معاناة إني مش عارفة التشخيص ولا العلاج، وعايشة على المسكنات قبل ما اعرف العلاج بالتمارين والمياه اللي فرق معايا جدًا، وخلاني اقدر اتعايش».

ماهيتاب: العلاج في حمام السباحة فادني

وعلى الجانب الآخر قالت «ماهيتاب» 26 عاما، إن أزمتها بدأت منذ سنوات مع المرض المؤلم، إذ باتت تشعر بألم شديد في العضلات يمنعها من القيام بالأنشطة، فضلًا عن البكاء الشديد والمستمر بدون سبب: «كنت بعيط بشكل هيستيري بجد، ومكنتش اعرف عندي إيه، والعلاج كان مسكنات وأدوية نفسية بس تعبتني أكتر، لكن العلاج بالرياضة وخاصة الرياضة تحت المياه بحمام السباحة فرق معايا جدا في الألم والحالة النفسية».

ما هو مرض فيبروميالجيا؟

بحسب ما ذكره موقع WEBMD فإن مرض الفيبروميالجيا النادر، هو ألم عضلي ليفي، يسبب ألم العضلات الشديد مع اضطراب النوم، وسوء الحالة النفسية والشعور بالاكتئاب الشديد مع تغيرات الحالة المزاجية، إذ يؤثر على العضلات والدماغ والحبل الشوكي.

سبب الإصابة بمرض الفيبروميالجيا

وفقًا لما ذكرته المعالجة دولت طارق، لـ«هُن» فإن مرضى الفيبروميالجيا، قد يحدث على إثر صدمة جسدية أو جراحة أو سوء الحالة النفسية، أو بسبب اكتئاب ما بعد الولادة، فضلًا عن الشعور بتوتر شديدة للغاية، واضطراب النوم الشديد.

أعراض مرض الفيبروميالجيا

ألم شديد منتشر بأنحاء الجسم بالقسم العلوي والسفلي للجسم.

التعب المستمر.

صعوبات في الإدراك، مثل ضبابية الدماغ ومشكلات في التركيز والانتباه.

زيادة الحساسية للألم.

تصلب العضلات.

صعوبة النوم.

لا يوجد علاج نهائي للمرض النادر

وأشارت المعالجة إنه لا يوجد علاج نهائي، لكن يمكن تخفيف حدة الألم والتعايش مع المرض بالطرق الآتي:

- تناول المسكنات وأدوية مضادة للاكتئاب تحت إشراف الطبيب.

- تناول الغذاء الصحي للتخفيف من الألم.

- الاستمرار على التمرينات الرياضية، وخاصة بالمياه.

- البعد عن القلق والتوتر وسلامة الصحة النفسية.