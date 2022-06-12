إزاى أتعامل مع خطيبي العصبي؟.. خطوات بسيطة تخلي حياتك أسهل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الغضب والعصبية من أكثر الصفات التي لا يتحملها الكثير من الأفراد من قبل الطرف الآخر، فالكثير من الفتيات يعانين من الخطيب أو الزوج العصبي؛ لأنه عند حدوث نوبات الغضب أو أي مشكلة يصبح عصبيًا جدًا لدرجة قد لا تتحلمها الفتاة؛ مما يؤدي إلى حدوث شجار بينهما، لذلك سنعرض لكِ طريقة للإجابة على سؤال «إزاى أتعامل مع خطيبي العصبي».

ازاى أتعامل مع خطيبي العصبي؟

ورد سؤال لبرنامج «كلام ستات» الذي يعرض على قناة «ON» من فتاة كان نصه: «ازاى أتعامل مع خطيبي العصبي؟» وكانت الإجابة أن هناك العديد من الخطوات عليكِ الإلتزام بها إذا كنت تريدين نجاح هذه العلاقة وهي:

ـ التحلي بالصبر؛ فعليك معرفة أنه مهما حدث سيهدأ في نهاية الأمر؛ لأن تأثير الأدرينالين ينتهي بعد 20 دقيقة فقط.

ـ الصمت عند الغضب وعدم الرد حتى لا يحدث مشاجرة بينكما وتزداد العصبية.

ـ اهتمي بنفسك مع الحفاظ على الأناقة والمزاج الجيد، لأنه عندما يراكِ هكذا سوف يُهدأ من روعه.

ـ عدم اللجوء إلى الأهل حتى لا يشعر أنك بلا شخصية أو لا تقدري الضغوط الحياتية التي يمر بها، لكن لو زاد الأمر عن حده عليك اللجوء إليهم.

ـ ابتعدي عن الكذب لأنه أكثر صفة يكرهها الرجال.

ـ الاستماع الجيد لمشاكله ومحاولة حلها.

ـ الاهتمام بالرجل واحتوائه أثناء العصبية.

ـ ظهور هذه الصفة في فترة الخطوبة هي نعمة كبيرة للفتاة لأن فترة الخطوبة أساسها التعرف على شريك حياتك ومعرفة عيوبه ومعرفة هل ستتقبلينها أم لا لأن الخطوبة حاجة والجواز حاجة، لذلك عليكِ معرفة مدى قدرة تحملك لهذا الأمر.

ـ ساعديه على التغيير ومحاولة التحلي بالصبر معه حتى يتغير وعدم النقد واسمعيه جيدًا.

ـ هناك بعض الصفات والمواقف تحدث عند العصبية عليك وضع حد عندها واتخاذ موقف إذا حدثت مثل الضرب والشتائم المهينة.

صفات الرجل العصبي

فيما عرضت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج «هي وبس»، الذي يعرض على قناة «CBC سفرة» صفات الرجل العصبي وهي:

ـ عدم قبول النقد نهائيًا تحت أي ظرف.

ـ لا يحتمل أن يغلطه أحد لأنه غير قابل للخطأ.

ـ التسرع الزائد في كافة القرارات.

ـ عدم القدرة على التحكم في أقواله وأفعاله.

ـ الحساسية المفرطة تجاه الكلمات والتركيز على كل كلمة أو فعل وفهمه بشكل خاطئ في أغلب الأوقات بسبب التسرع.

ـ يحب إلقاء الأوامر على الناس وحب السيطرة والتملك.

ـ استخدام الصوت العالي في كل نقاش حتى لو كان النقاش بسيط.

ـ متوتر وقلق دائمًا في كافة المواقف.

ـ لا يستخدم عقله في التفكير لأنه دائمًا يتخذ القرارات وفقًا لانفعالته وأحاسيسه فقط.

ـ لا يقبل أي رأي معارض لرأيه لأنه دائمًا الأذكى ورأيه هو الصحيح.