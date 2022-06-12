ماسك الصبار للتجاعيد.. وصفات طبيعية بنتيجة خيالية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع تقدم العمر تظهر علامات الكبر على بشرة ووجه الإنسان، ولكن مع ظهور التجاعيد على البشرة تبدأ المرأة في البحث عن حلول لإزالتها عن طريق مستحضرات التجميل أو البوتكس وعمليات شد الوجه، ولكن كل هذه الحلول لها أضرار جانبية على المدى الطويل؛ لذا يقدم «هن» لكِ ماسك الصبار للتجاعيد وصفة طبيعية وليس لها أضرار جانبية.

ماسك الصبار للتجاعيد

للصبار العديد من الفوائد للبشرة، فهو يساعد على تنعيم البشرة والحفاظ على نضارتها، كما يساعد على إزالة التجاعيد وشد البشرة، يحتاج مساك الصبار للتجاعيد إلى بعض المكونات وهي:

ـ ملعقتان من جل الصبار.

ـ ملعقة من الزبادي.

ـ 4 ملاعق من عصير الخيار.

الطريقة: اخلطي جل الصبار مع الزبادي وعصير الخيار جيدًا ثم ضعي الماسك تحت العين وعلى الوجه مع تدليك الوجه لمدة 10 دقائق، ثم اتركي الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر جيدًا.

فوائد ماسك الصبار للتجاعيد والبشرة

يحتوي ماسك الصبار العديد من الفوائد التي تساعد على حل مشكلات البشرة عرضتها خبيرة التجميل، أمينة طاهر، في برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يعرض على قناة «DMC» ومنها:

ـ التخلص من حب الشباب بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة البكتيريا والتصبغات التي تحدث في البشرة.

ـ قدرة جل الصبار على علاج الحروق بشكل سريع ويساعد على التقليل من ظهور علامات الحروق على البشرة.

ـ التقليل من جفاف البشرة ويساعد على تنعيم البشرة الجافة خاصة في فصل الشتاء إذا تم استخدامه بانتظام.

ـ التقليل من إمكانية ظهور الهالات السوداء حول العين بسبب احتواءه على فيتامين 5 ومضادات الاكسدة الهامة التي تقلل من الهالات السوداء ويكون ذلك عن طريق وضع جل الصبار تحت العين ليلًا قبل النوم بانتظام للحصول على أفضل نتيجة.

ـ يقضي على الأكزيما والصدفية بشكل كبير والتخفيف من الحكة المصاحبة لهذه الأمراض.

ـ علاج التجاعيد وتأخير ظهور علامات تقدم السن لأنه يحتوي على فيتامينات ومواد تساعد البشرة على الحفاظ على مرونتها ونضارتها.

ـ يساعد على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

ـ معالجة قروح الجلد التي تظهر بسبب البرودة الشديدة أو انتشار البكتيريا على الفم.

ـ يساعد على التئام الجروح بشكل سريع وعدم الشعور بالآلام.

فوائد ماسك الصبار للشعر

للصبار العديد من الفوائد للشعر سنعرضها في السطور التالية:

ـ تقليل التعرض للقشرة التي تصيب الشعر.

ـ يساعد على تغذية فروة الشعر ويساعد على تنعيم الشعر الخشن.

ـ الصبار من أفضل أفضل المرطبات الطبيعية للشعر الجاف.

ـ حماية الشعر من التساقط والحفاظ على قوته.

ـ التقليل من تجعيد الشعر ويزيد من لمعانه.