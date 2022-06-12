طريقة عمل الكركديه الساقع.. «بيعالج الضغط وأمراض القلب»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكركديه الساقع من المشروبات المطلوبة جدا في فصل الصيف؛ لأنه يقوم على خفض ضغط الدم الذي تساعد حرارة الصيف على ارتفاعه، كما أن له خصائص طبية مختلفة، لذلك يقدم «هن» في السطور التالية طريقة عمل الكركديه الساقع في السطور التالية، وفقا لموقع «ويب طب وهيلث لاين».

طريقة تحضير الكركديه الساقع للضغط

عمل الكركديه الساقع من ضروريات الحياة الصيفية، لذلك يقدم الكثير من الأمهات لتحضيره، يمكن استخدام المكونات التالية:

كوبان من أزهار الكركديه الطازجة، أو نصف كوب من أزهار الكركديه المجففة.

8 أكواب ماء.

ربع كوب عسل.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازجة

طريقة تحضير الكركديه الساقع

لعمل الكركديه الساقع قومي بإزالة الكأس أو الجزء الأخضر في قاعدة الزهرة التي يعلق عليها الجذع في حالة استخدام أزهار الكركديه الطازجة، أو شراء النوع المجفف

ضعي الكركديه في الماء وقلبيهم جيدا ويمكنك أيضًا إضافة الأعشاب الأخرى، مثل: الريحان، وعشب الليمون.

دعي المكونات في الوعاء لمدة 15 - 20 دقيقة، وبعدها ضيفي العسل أو عصير الليمون.

قدمي الكركديه الدافئ للحصول على طعم ونكهة لذيذة ومفيدة

يمكن إضافة قطع الثلج إلى اكواب الكركدية.

فوائد الكركديه الساقع

بعد معرفة طريقة عمل الكركديه الساقع يمكن معرفة فوائدة التالية:

يعمل الكركديه الساقع على خفض مستويات ضغط الدم والكولسترول وعلاج أمراض القلب، ولقد ظهر أن شرب شاي الكركديه لمدة 2 - 6 أسابيع يقلل من ضغط الدم بمقدار صغير لدى الأشخاص الذين لديهم ضغط طبيعي أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى في التجارب السريرية، تبين أن شرب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم لدى

شرب الكركديه قد يكون بنفس فعالية بعض الأدوية الموصوفة، كما يعمل على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم.

- يحمي الجسم بمضادات الأكسدة

نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين «ج»، كما تعمل مضادات الأكسدة على تدمير الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة داخل الجسم.

- يحارب البكتيريا

مشروب الكركدية من المشروبات التي قد تساعد على القضاء على بعض أنواع البكتريا في الجسم.