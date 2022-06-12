قصة حب لبنانية وفنان مصري بدأت بـ«ستوري».. دورت عليه في 2017 واتجوزته دلوقتي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

صورة بدت فيها نظرات الانتصار لقصة حبه بدأت في 2017، لتكلل مساء أمس في 2022 بعقد القران، بطلتها المصورة اللبنانية الشهيرة نادين عباس، التي وقعت في غرام شاب مصري بعدما رأته بالصدفة في صورة دون معرفة سابقة بينهما، لتبدأ قصة البحث عنه حتى نجحت في الأمر بطلبه للزواج.

ربما كانت الصدفة خيرا من ألف معاد، حسبما أكد البلوجر الشهير كريم هشام، الذي كان بوابة تلك القصة بسبب نشره لـ «ستوري» جمعته بالعريس الفنان الشاب إسلام مكاوي الذي أثار فضول الأخيرة.

انا وفقت راسين في الحلال بسبب «ستوري»

بهذه الكلمات، كشف البلوجر كريم هشام عن تفاصيل الزيجة، بصورة من عقد القران، مدونًا: «أنا وفقت راسين في الحلال، والقصة باختصار إن في 2017 كنت معزوم في ايفينت، وكنت رايح مع 2 صحابي و كان فيه ناس برضو معرفهمش، قالوا يلا نتصور وبعدين نزلت الصورة عندي في الاستوري، فـ نادين صديقتي شافت الصورة ودخلت تقولي مين الشاب اللي قاعد معاكم في الصورة ده».

وتابع البلوجر: «أنا مكنتش أعرف إسلام، قولتلها مين ده أنا معرفوش، قالتلي طب ما تعرفلي، المهم هي يومها بالقدرات اللولبية النسائية وصلت للأكاونت بتاعه وعملتله فولو، وسبحان الله مع إن عنده فولورز كتير، هو شاف الفولو بتاعها في وقتها ودخل قلّب في الأكاونت بتاعها وقرر يدخل يكلمها، وبدأت قصة حبهم بقى، والنهارده بقى كان كتب كتابهم».

واختتم: «البداية كانت من صورة عشوائية في الاستوريز عندي ربنا يباركلهم و يهدي سرهم»

بعتلي رسالة قالي تتجوزيني

وفي نفس السياق، أكدت نادين عباس، أنها خلال إجابتها على سؤال أحد متابعيها على «إنستجرام» رواية الأخير، مؤكدة أنها تابعته في البداية، ليرد عليها، وطلب الزواج منها من المرة الأولى، قبل أن يتحول المزاح بينهما لقصة حب كللت بالزواج بالفعل، والمشاركة في حياة بين مصر ولبنان.