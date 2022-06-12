في خطوات بسيطة.. نصائح من الإفتاء لتعويد الأمهات لأطفالهن على الصلاة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الحرص الشديد تنتاب العديد من الآباء والأمهات، نحو محاولاتهم المستمرة في مساعدة أطفالهم لتعويدهم على أداء فرض الصلاة، خاصة مع بدايات سن البلوغ، ومؤخرا توجهت إحدى الأمهات بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية، قالت خلاله: «ابني عنده 13 سنة ومش عارفة أخليه يصلي أعمل إيه؟».

الإفتاء توضح كيف تعود الأم طفلها على الصلاة

ومن ناحيته، أوضح أحد أمناء الفتوى الجواب عبر مقطع فيديو على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مطالبا الأم السائلة في البداية، بأن تضرع بالدعاء إلى الله عز وجل، وتطلب منه أن يشرح صدر ولدها للصلاة، وتستمر في دعائها له.

نصائح لتعويد الأم لابنها على الصلاة

واستطرد أمين الفتوى حديثه مقدما مجموعة من النصائح للأم كي تساعد ابنها على الصلاة، وهي:

1- ضرورة مصاحبته.

2- التقرب منه كي تتعرف على طريقته في التفكير، بما يجعلها تفهم مشاعره وتصرفاته.

3- تحفيزه بمنحه المكافآت حتى يتشجع على أداء الصلاة، ويشعر بأنها جزء أساسي من شخصيته.

وتابع أمين الفتوى موجها رسالته إلى الأم قائلا: «الموضوع محتاج منك دعاء ومجهود إنك تفهمي عقليته، لأن الفرق الوحيد اللي بيننا وبينهم إن هما في عصر غير عصرنا، احنا لما كنا في نفس سنهم مكانش عندنا الثورة الهائلة اللي عندهم الآن».

وشدد أمين الفتوى خلال الفيديو على ضرورة تقرب الأمهات من أبنائهن وفهم شخصياتهم المختلفة، ومعرفة الشكل الصحيح للتواصل معهم، وذلك كي يتم توجيههم بصورة سليمة، وتقديم الإرشاد الديني لهم، كذلك يجب مساعدتهم في التعرف على أمور دينهم، وكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.