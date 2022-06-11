من هي السباحة ملك عبد الرحيم بعد وفاتها اليوم؟.. «وقعت من بلكونة بيتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت صباح اليوم، السباحة ملك محمد عبدالرحيم، لاعبة فريق زعانف نادي ويف، نتيجة سقوطها من شرفة منزلها عقب اختلال توازنها، وذلك عقب مشاركتها صباح أمس الجمعة في مسابقات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف.

وعلى الفور تصدرت أخبار وفاة السباحة الشابة محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن السباحة الراحلة.

من هي السباحة ملك عبد الرحيم؟

- من مواليد محافظة الإسكندرية، وتعيش في منطقة العجمي.

- لديها 16 عامًا.

- درست في مدرسة «Princess language».

- لاعبة فريق زعانف نادي ويف.

- شاركت صباح أمس الجمعة في مسابقات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف.

- توفيت إثر سقوطها من شرفة منزلها نتيجة اختلال توازنها.

- عبرت عن حبها الشديد للحيوانات الأليفة، إذ كتبت في آخر منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عندى مُشكلة حقيقية، أنا بحب الحيوانات أكتر من البشر».

نعي الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ

ونعى الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ،صباح اليوم عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بطلة السباحة، حيث قال في بيان رسمي: «يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين، بخالص العزاء في وفاة السباحة ملك محمد عبدالرحيم فريق زعانف نادي ويف، مواليد 2006».

وأضاف: «والتي شاركت في سباقات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف، صباح يوم الجمعة 10 يونيو 2022 (سباق 2km)».

واختتم الاتحاد نعيه، قائلًا: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا، وارْحمْهُا، وعافِهِا، واعْفُ عنْهُا، وَأَكرِمْ نزُلَهُا، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُا واغْسِلْهُا بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ، ونَقِّها منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْهُا دارا خيرًا مِنْ دَارِها.. وأهلاً خيرًا من أهلها.. يارب أمين».

نادي ويف ينعى بطلة السباحة

ونعى مجلس إدارة نادي ويف وجميع العاملين والمدربين، سباحة النادي الراحلة ملك محمد عبدالرحيم، بفريق زعانف نادي ويف العجمي مواليد 2006.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا، وارْحمْهُا، وعافِهِا، واعْفُ عنْهُا، وَأَكرِمْ نزُلَهُا، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُا واغْسِلْهُا بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ، ونَقِّها منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْهُا دارًا خيرًا مِنْ دَارِها، نسألكم الدعاء لها».