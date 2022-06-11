بيمشوا على إيديهم وراسهم.. بلوجر شهيرة وزوجها يثيران الجدل بمقطع فيديو غريب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت البلوجر الشهيرة دالا المهندس، مقطع فيديو جديد من رحلة شهر عسلها، ظهرت فيه هي وزوجها، وهما يتشاركان تجربة جديدة خلال تواجدهما في تايلاند.

وظهر الثنائي في تجربة جديدة ضد الجاذبية، إذ ظهرت دالا المهندس وزوجها «كريم» وهما يسيران على أيديهما ورأسيهما بكافة نواحي المنزل، مُعلقة: «تجربة جديدة ومضحكة في upside down house»، ما أثار دهشة المتابعين.

حفل زفاف البلوجر دالا المهندس

وكانت البلوجر دالا المهندس، ملكة جمال مصر السابقة، تصدرت محركات البحث خلال الشهر الماضي، بعد أن احتفلت بحفل زفافها على المهندس والبلوجر كريم مكرم، في حفل زفاف كبير ومختلف، جذب أنظار المتابعين.

وتألقت البلوجر دالا المهندس بفستان أبيض من اللولي والستان بتوقيع المصمم الشهير سامو هجرس، وجاء الفستان كت بدون أكمام، مع قفازات من الستان واللولي «اكستنشن»، كما اعتمدت على الشعر الطويل الويفي، مع الهيدبيس والطرحة المطرزة باللولي، بأنامل خبراء الشعر ألفريد ومينا، مع المكياج البارز لملامحها بتوقيع خبيرة التجميل شمس.

الإطلالة الثانية للبلوجر دالا المهندس بحفل زفافها

وفي الإطلالة الثانية، ظهرت دالا المهندس بفستان بسيط، بأكمام أوف شولدر شفافة، مُطرز بالفصوص اللامعة، من التُل والشيفون، وتخلت «المهندس» عن الطرحة معتمدة على إكسسوار من الورد الطبيعي.