الامارات | وجدوه في مكان لا يخطر على بال.. سائح بريطاني يختفي لأيام في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن وجدوه في مكان لا يخطر على بال.. سائح بريطاني يختفي لأيام في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة الأقصر جنوب مصر واقعة طريفة لسائح بريطاني بعد اختفائه أربعة أيام ، حيث عثر عليه بعد رحلة البحث الطويلة باستضافة أحد الأهالي يستمتع بحياة القرية.

وحسب "العربية .نت" تحركت الأجهزة الأمنية بعد بلاغ يفيد بغياب أحد السائحين، وعقب البحث لمدة أربعة أيام، وجدوه في أقصى المنطقة بأحد بيوت الأهالي على بعد 40 كيلو مترا.

وعند العثور عليه، أوضح السائح أنه لم يتصور كل هذا القدر من الاهتمام، بالاستقبال والترحيب الذي لاقاه من جميع الأهالي، خاصة أنه من عشاق الحياة البسيطة، مشيرا إلى أن لديه رغبة كبيرة في العيش في هذه المنطقة.

فيما قال أحد أهالي المنطقة، إن عمليات البحث عن السائح الإنجليزي بنجامين استمرت لمدة أربعة أيام بمشاركة الأجهزة الأمنية ومع متخصصين في المناطق الجبلية وتم العثور على السائح خلال استمتاعه بالطبيعة الجبلية متواجدا في منطقة حاجر الرياينة التي تبعد 40 كيلومترا عن مكان اختفائه.

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