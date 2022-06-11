بعد القبض عليها.. «قمر الوكالة» تعود مجددًا بمحل: حاجتي طلعت أصلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين لحظة والثانية باتت «قمر» الشهيرة بحسناء الوكالة، واحدة من أشهر البائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في العديد من المقاطع المصورة وهي تروج لمنتجاتها تحت أرصفة وكالة البلح، ما بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، بأسعار زهيدة، ربما لا تصل لربع الأسعار الأصلية، ما وضعها على قائمة «التريند» لينقسم المتابعون حول مدى سلامة منتجاتها بالتوازي مع أسعارها وبين الداعمين لها.

قمر الوكالة تعود مجددًا بمحل: حاجتي أصلية ومش هضركم

وعادت «قمر الوكالة» مُجددًا لزبائنها بمحل جديد بمنطقة إمبابة، تاركة الوكالة تمامًا، والبيع بالشوارع، لتطل على زبائنها من جديد ببضائعها عقب الفحص الجنائي الذي أنصفها بحسب قولها لـ«هُن»: «الفحص الجنائي قال كلمته، وكل حاجة أصلية، ومعنديش أي حاجة مضروبة، وأنا مش هضر زبايني».

وتابعت قمر الوكالة: «ماليش أعداء بلغوا عني علشان مظلمش حد، بس بقول للكل شكرًا، وشكرًا على كلامكم وشكوكم، أنا ولا بجيب بضاعة مضروبة ولا معيوبة».

تفاصيل القبض على قمر الوكالة

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ألقت القبض على قمر الوكالة خلال الشهر الماضي، بتهمة بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر.

وبالفحص تبيّن أنّ السيدة من منطقة الوكالة، وتبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر، إلى أن تم الإفراج عنها عقب انتهاء التحقيقات، بكفالة مالية وعرض المنتجات للفحص.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان سلطة التحقيق، جرى ضبط المتهمة وعُثر بحوزتها على مستحضرات تجميل مغشوشة دون مستندات، وبمواجهتها بمقاطع الفيديو وبالمضبوطات أكدت أنّ المستحضرات مملوكة لها وتبيعها للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات.