حيلة سهلة لاكتشاف الكاميرات السرية بالحمامات أو غرف تغيير الملابس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باتت غرف تغيير الملابس بالمحلات الخاصة بالسيدات، بل والحمامات الخاصة بالمطاعم والكافيهات الكُبرى، «بُعبُع» يهدد خصوصية الفتيات، بعد أن وقعت العديد منهن فريسة لبعض المجرمين، إذ قرر المجرمون وضع كاميرات سرية بالغرف والحمامات الخاصة لتصوير السيدات والفتيات للتربح منها، أو لابتزازهن فيما بعد.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وقع أحد العاملين بإحدى سلاسل مطاعم البرجر الشهيرة في قبضة الأمن، عقب اكتشاف وضعه لكاميرا سرية بالحمام الخاص بالمطعم، تلك الواقعة التي تعود بنا لواقعة محلات ملابس السيدات بالهرم، وواقعة مطعم الدجاج الشهير بمدينة نصر، إذ اكتشفت بعض السيدات حينها زرع كاميرات سرية لتصويرهن، ما قذف الرعب في نفوس العديد من الفتيات، ودفعهن للبحث عن حيلة لاكتشاف الكاميرات.

كيفية اكتشاف وجود كاميرا سرية بغرف تغيير الملابس

وفي هذا الصدد، قال المهندس تامر محمد، خبير التكنولوجيا والمعلومات، إنه يمكن بسهولة اكتشاف وجود كاميرات مراقبة أو سرية داخل غرف تغيير الملابس بالمحال، منها النظر حول الغرفة عن وجود كاميرات أو منظرًا غير طبيعي أو شيئًا غير مناسب بالغرفة، ومن هنا يجب الانتباه.

لو شوفت برواز في غرفة خلع الملابس شيله

وأضاف «محمد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، «لو لقيت برواز في البروفة دي حاجة مش منطقية تتواجد، لو شوفتها شيله وشوف وراه كاميرا أو أي حاجة».

تطبيقات بالموبايل لاكتشاف الكاميرا السرية

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أنّه يوجد بعض التطبيقات على الموبايلات تحديدا التي تعمل بنظام «الأندرويد» تستطيع اكتشاف بعض انواع الكاميرات بينها التي بالأشعة تحت الحمراء، متابعًا: «لما بشغل التطبيقات دي ومعاها الفلاش، وباخد جولة داخل الحمام أو غرفة تغيير الملابس، بتقدر تكتشف لو فيه الكاميرا».

وأوضح أنه يجب على صاحب المحال أو المسؤول عنها خاصة سلاسل المحال الكبرى، ضرورة مراجعة أماكن الحمامات وغرف تغيير الملابس، والتأكد من عدم وضع كاميرات سرية بداخلها.

طريقة سهلة لاكتشاف الكاميرا الخفية

وأشار إلى أنه يوجد طريقة أخرى لمعرفة وضع كاميرات خلف مرآة تغيير غرف الملابس، «ممكن البنت تحط صباعها على المراية بيكون من الطبيعي في مسافة بين صباعك وصورته المعكوسة، ودة معناه المراية طبيعية، ولو مفيش المسافة دي ومش باينة تبقى مراية غير طبيعية».