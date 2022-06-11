انتقادات لاذعة لابنة عمرو دياب لهذا السبب.. ومتابعون: فين أبوكي؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت كنزي دياب، ابنة الهضبة الفنان عمرو دياب لانتقادات لاذعة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بسبب أحدث ظهور لها.

وظهرت ابنة عمرو دياب، كنزي، في عدة لقطات بصحبة بعض أصدقائها الشباب وهي تتبادل معهم الضحكات والعناق، فضلًا عن ظهورها بجانب زجاجة كحول مع إحدى صديقاتها، ما دفع البعض للهجوم عليها.

انتقادات لاذعة لابنة عمرو دياب لهذا السبب

وعلى الفور، انتقد العديد من الرواد صور كنزي عمرو دياب، مدونين: «فين أبوكي يا صبية!»، و«هو فين الهضبة»، و«مفكوش إلا نور أختكم الكبيرة».

هجوم حاد على«كنزي» ابنة عمرو دياب بسبب ملابسها

الجدير بالذكر، أن كنزي دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، دائمًا ما تشارك متابعيها تفاصيل حياتها، وهو ما يضعها في محل هجوم كبير عليها، إذ تعرضت لهجوم لاذع من قِبل المتابعين خلال الأشهر الماضية بسبب إطلالتها، حيث ظهرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» في عدة لقطات مصورة، بملابس كاجوال رياضية، وتركت سترتها مفتوحة لتظهر أجزاء من جسدها أسفلها، كما ارتدت بنطالًا رياضيًا فضفاضًا وشعرها كان أصفر اللون ومنسدلًا على كتفيها، دون الاعتماد على المكياج.

وسرعان ما بدأ رواد السوشيال ميديا بالهجوم عليها، مُعلقين: «عيب كده»، «إيه ده استري نفسك»، و«إيه اللي أنتي لابساه ده».

كما ظهرت ابنة عمرو دياب من قبل، بملابس صيفية مكشوفة، مرتدية «هاف ستوميك» باللون الأبيض، كشف عن بطنها وظهرها، مع شورت باللون الأسود تميز بـ«إكستنشن» فضفاض، وطويل من الشيفون، واعتمدت على الشعر الكيرلي، وعدم التكلف في المكياج، حيث ظهرت تشبه النجمة العالمية شاكيرا، حسبما وصفها متابعوها.

وتفاعل العديد من الرواد والمتابعين، مع الصور التي أبدوا خلالها انبهارهم بإطلالة ابنة الفنان.