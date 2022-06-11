الظهور الأول لـ آمبر هيرد بعد قضيتها مع جوني ديب يثير التساؤلات.. «من أين لكِ هذا؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد الحكم عليها بغرامة مالية كبيرة في قضية التشهير ضد طليقها الفنان العالمي جوني ديب، ظهرت الممثلة العالمية آمبر هيرد للمرة الأولى، في مطار ولاية واشنطن الأمريكية، وذلك أثناء نزولها من فوق درج الطائرة الخاصة بها.

تفاصيل أول ظهور لـ آمبر هيرد بعد قضيتها مع جوني ديب

وحسب ما ذكرت صحيفة foxnews الأمريكية، أنه فيما بعد تم نقل «هيرد» من مطار خاص في نيوجيرسي إلى مدينة نيويورك، حيث شوهدت وهي تحمل حقيبة سوداء ثمينة من تصميم ماركة الأزياء العالمية «إيف سان لوران» مع بنطال أسود وسترة خضراء قصيرة.

وبعد قضاء بعض الوقت في المدينة، شوهدت آمبر هيرد وهي تحمل مجموعة من المجلدات أثناء عودتها إلى مطار تيتربورو في مقاطعة بيرجن ومن هناك، طارت إلى واشنطن العاصمة حيث كانت تستقل طائرة خاصة وسيارة فخمة لانتقالها.

جدل حول آمبر هيرد

وسرعان ما انتشرت العديد من التساؤلات حول الوضع المالي للممثلة العالمية، خاصة وأنها ادعت أن ثروتها المالية لا تكفي لدفع قيمة الغرامة المالية لطليقها جوني ديب، والتي بلغت قيمتها 15 مليون دولار، كاشفة بأن ثروتها لا تتعدى الـ8 مليون دولار فقط، ومع ذلك فإنها ظهرت مؤخرًا، وهي تقتني طائرة خاصة وسيارة فارهة وكذلك تحمل حقيبة باهظة الثمن.

الحكم النهائي في قضية جوني ديب وإمبر هيرد

جدير بالذكر أن محكمة هيئة المحلفين الأمريكية، كانت أصدرت قبل أيام، الحكم النهائي في قضية جوني ديب وإمبر هيرد، وذلك بعدما حاولت الأخيرة التشهير بالأول خلال الفترة الماضية، بغرض تشويه سمعته وصورته أمام جماهيره ومحبيه على مستوى العالم.