نصائح هاني الناظر للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. يجب الالتزام بها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تتعرض لها البلاد خلال الوقت الحالي، والتي جاءت ذروتها اليوم، إذ كسرت درجات الحرارة حاجز الـ45 درجة مئوية للمرة الأولى خلال عام 2022، لذلك حرص الكثير من الأشخاص على اتباع نصائح الدكتور هاني الناظر، للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وتعد نصائح هاني الناظر، مصدر اهتمام للعديد من المواطنين والتي دونها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمناشدة الأشخاص بتوخي الحذر في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح هاني الناظر للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

ومن جانبه، قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عِدة نصائح لمواجهة موجة الطقس الحار، والتغلب على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تمثلت في الآتي:

- تناول كميات كبيرة من المياه.

- تناول كميات قليلة من الطعام.

- الاستحمام بالماء البارد، مع استخدام صابونة الجلسرين.

- تجنب استخدام المياه الساخنة عند الاستحمام، وكذلك الصابون الذي يحتوي على مطهرات.

- ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة وتجنب ارتداء الملابس داكنة اللون.

- ضرورة فتح النوافذ بدرجة بسيطة للتهوية.

- تجنب إنارة المصابيح الكهربائية قدر الإمكان.

- تشغيل المراوح وتجنب الجلوس أمامها مباشرة.

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة.

- تجنب تناول الأكلات عالية الدهون، وكذلك الحلوى المصنعة.

نصائح لتقليل درجة حرارة الجسم في الطقس الحار

كما أنه يمكن خلال الطقس الحار، العمل على تخفيض درجات حرارة الجسم، وذلك من خلال بعض النصائح التي ذكرها موقع medicalnewstoday العالمي، والتي من بينها:

1- تناول كميات وفيرة من السوائل الباردة.

2- استخدام الماء البارد في الاستحمام.

3- ارتداء الملابس الأخف وزنا، وذات الألوان الفاتحة، كالأبيض، وذلك لقدرتها على امتصاص أشعة الشمس.

4- الذهاب إلى الأماكن الأكثر برودة.