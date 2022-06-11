4 نصائح لتقليل درجة حرارة الجسم في الطقس الحار.. احرص عليها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موجة من الطقس الحار تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي تصل ذروتها اليوم، إذ تتخطى درجات الحرارة الـ45 درجة مئوية للمرة الأولى خلال هذا العام، وسرعان ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين لتوخي الحذر عند التعرض لأشعة الشمس.

ونظرا للتعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، عادة ما يلجأ العديد من الأشخاص إلى بعض الحيل للتغلب على الشعور بالحر الشديد، والعمل على تقليل درجة حرارة الجسم، إذ أنه من المتعارف عليه أن جسم الإنسان يتفاعل مع التغيرات الخارجية والداخلية، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم عندما تزداد درجة الحرارة الخارجية.

كيفية تقليل درجة حرارة الجسم

وحسب ما عرض موقع medicalnewstoday العالمي، نقدم خلال السطور التالية، مجموعة من النصائح للتقليل من درجة حرارة الجسم، في درجات الحرارة العالية.

1- شرب السوائل الباردة

يمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة، مثل الماء أو الشاي المثلج أو العصائر المتنوعة، في تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق تبريد الجسم داخليًا، إذ يمكن أن تسبب قلة تناول السوائل بانتظام حدوث الجفاف.

2- الذهاب إلى مكان به هواء أكثر برودة

يمكن للناس تقليل درجة حرارة أجسامهم عن طريق الانتقال إلى منطقة ذات درجة حرارة خارجية أكثر برود، وهنا سوف يفقد الجسم الحرارة بالحمل الحراري.

3- استخدام الماء البارد

يمكن أن تقلل السباحة في الماء البارد أو الاستحمام بماء فاتر أو وضع الماء البارد على الجسم من درجة حرارة الجسم.

4- ارتداء ملابس أخف وزنا

تمر الحرارة بسهولة عبر بعض الأقمشة أكثر من غيرها، حيث تسمح الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان، لهروب الحرارة من الجسم بسهولة أكبر من الأقمشة الاصطناعية، مثل الأكريليك والنايلون.