في آخر أسبوع قبل امتحانات الثانوية.. نصائح للمذاكرة الجيدة في الحر

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسبوع واحد فقط وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، الموسم الأهم والأكثر قلقا داخل الأسر المصرية، وفي ظل الارتفاع الشديد الذي تشهده درجات الحرارة في الأيام القليلة الماضية، يوصي خبراء علم النفس والتربية بخطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات، في تلك الفترة الصعبة والمهمة في حياة أي طالب.

شرب الماء والعصائر المفيدة

الدكتور محمد خليل، استشاري التعليم التربوي، أوصى طلاب الثانوية العامة بالإكثار من تناول المشروبات الباردة المفيدة للجسم وتساعد على تقليل الشعور بالحرارة، أهمها شرب الماء بكثرة والعصائر الطازجة منها عصير الليمون الذي يساعد أيضا على تقليل الشعور بالتوتر.

النوم الكافي وعدم السهر

وأوضح «خليل»، في حديثه لـ«الوطن» حول النصائح الهامة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، أنّه من الأفضل اختيار وقت المذاكرة من بعد العصر حتى تقل درجة حرارة الجو، مع الحفاظ على عدم المبالغة في السهر والنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

وفي نصيحة أخرى، أشار استشاري التعليم التربوي، إلى إمكانية تسجيل الطالب المعلومات الأهم والأبرز في منهج كل مادة بصوته عبر الهاتف المحمول؛ للاستماع إليها بشكل سريع قبل دخول لجنة الامتحان كنوع من الاستحضار الذهني للمعلومات.

اختيار مكان هادئ في البيت

الدكتور خالد كمال، الخبير النفسي والتربوي، أوصى بأربع خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات، وصفها في بداية حديثه لـ«الوطن» بقواعد ذهبية لـ«الاستذكار الجيد».

القاعدة الأولى للتغلب على التوتر أثناء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة، تتمثل في اختيار مكان مناسب للمذاكرة في المنزل بعيدا عن الضوضاء قدر الإمكان ليصبح أكثر تركيزا، بحسب وصف «كمال» وذلك لتوفير جو هادئ ومناسب للمذاكرة للطالب.

تثبيت وقت للمذاكرة

وتابع الخبير النفسي والتربوي في حديثه عن الخطوات الأفضل للتغلب على التوتر أثناء المذاكرة خاصة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، أن القاعدة الثانية تتمثل في ضرورة تثبيت وقت للمذاكرة يوميا حتى يكون الطالب مهيأ لذلك، «من الخطأ المذاكرة بطريقة عشوائية، ولازم تثبيت وقت للمذاكرة يوميا وفي ظل ارتفاع الحرارة من الأفضل اختيار وقت بعد الضهر عشان يكون الطالب مهيأ نفسيا والعقل يتهيأ للمذاكرة»، بحسب وصفه.

وأشار الخبير التربوي، إلى ضرورة تجنب المقارنات بأي طالب آخر في العائلة، حفاظا على نفسية الطالب.