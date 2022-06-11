هل سيفقد الذاكرة؟.. جاستن بيبر يتعرض لمضاعفات مرضه النادر «بدأت بشلل الوجه»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

صدمة كبيرة تلقاها محبو ومتابعو المطرب العالمي الشهير جاستن بيبر قبل ساعات، وذلك بعد إعلانه عن إصابته بشلل في الوجه، وعدم قدرته على التحدث أو التعامل بصورة طبيعية، وهو ما آثار تعاطف متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مرض جاستن بيبر

ونشر مطرب البوب العالمي جاستن بيبر، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يكشف عن تفاصيل معاناته بعد إصابته بشلل في الوجه، وهو ما دفعه لإلغاء كافة ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرت تقارير بصحيفة «ذا جارديان» البريطانية، أن المطرب الكندي عانى من إصابته بمرض خطير قبل سنوات يدعى «لايم»، الذي يأتي من مضاعفاته حدوث شلل في الوجه، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية، إذ عانى «بيبر» من مضاعفات المرض مؤخرا، ما أدى لتعرضه لشلل الوجه.

أعراض مرض لايم

وحسب ما كشف موقع «مايو كلينك» الطبي، أن أعراض مرض «لايم» تتمثل في:

- حدوث آلام المفاصل.

- ظهور طفح جلدي على مناطق متفرقة في الجسم.

- تورم حاد في المفاصل.

- مشاكل في الأعصاب.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- التهاب العين والكبد.

ويمكن أن تؤدي الإصابة بمرض «لايم» إلى حدوث العديد من المضاعفات، من بينها شلل الوجه، أو الاعتلال العصبي، أو ضعف الذاكرة، أو حدوث عيوب خلقية.

رسالة دعم من صديقة جاستن بيبر بعد إصابته بشلل في الوجه

جدير بالذكر أن عارضة الأزياء العالمية هالي بيبر دعمت حبيبها جاستن بيبر، وذلك بإعادتها نشر مقطع الفيديو الخاص به عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأرفقت عليه تعليقا قالت خلاله للأخير: «أحبك يا حبيبي» مع استخدامها لرموز تعبيرية تشير إلى حزنها الشديد على مرضه المفاجئ.

فيما أشارت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، إلى أنّ نجم غناء البوب الكندي جاستن بيبر، أعلن عن أنه تم تشخصيه بمتلازمة تعرف بـ«رامزي هانت»، وذلك بعد أن تسبب فيروس في إتلاف أعصاب أذنه، ومن ثم أعصاب وجهه ما أصابه بالشلل النصفي في وجهه.

أعراض متلازمة رامسي هانت

تختلف أعراض متلازمة رامسي هانت من حالة إلى أخرى، لكن عادة ما يعاني الأفراد المصابون من حدوث شلل في العصب الوجهي وطفح جلدي يصيب الأذن، وقد تكون عضلات الوجه المصابة بالشلل العصبي ضعيفة أو متيبسة وقد تؤدي إلى عدم قدرة الأفراد المصابين على الابتسام أو تجعد الجبين أو إغلاق أعينهم على الجانب المصاب، وفي بعض الحالات، قد يصبح الكلام غير واضح.

كما تحتوي معظم حالات متلازمة رامسي هانت على ظهور طفح جلدي أحمر مؤلم متقرح يؤثر على الجزء الخارجي من الأذن، وغالبًا ما يصيب قناة الأذن الخارجية، وفي بعض الحالات، قد يؤثر الطفح الجلدي بما في ذلك البثور المؤلمة على الفم والجزء العلوي من الحلق.