رسالة دعم من صديقة جاستن بيبر بعد إصابته بشلل في الوجه «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب قوية تجمع بين عارضة الأزياء العالمية هالي بيبر وصديقها المغني العالمي جاستن بيبر، الذي أعلن مؤخرا، عن إصابته بشلل في الوجه، ما دفعه إلى تأجيل كافة حفلاته وارتباطاته الفنية التي كان من المقرر أن يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

دعم صديقة جاستن بيبر بعد إعلانه مرضه

وعادة ما يحرص الثنائي العالمي الشهير على تقديم الدعم لبعضهما البعض في المواقف والأزمات المختلفة، إذ حرصت عارضة الأزياء العالمية هالي بيبر، على إعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بصديقها المغني الشهير، والذي أعلن خلاله عن مرضه المفاجئ، ومن ثم وجهت له رسالة دعم من خلاله.

وأعادت «هالي» نشر مقطع الفيديو الخاص بـ جاستن بيبر، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وأرفقت عليه تعليقا قالت خلاله للأخير: «أحبك يا حبيبي» مع استخدامها لرموز تعبيرية تشير إلى حزنها الشديد على مرضه المفاجئ.

إعلان جاستن بيبر عن مرضه

وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، كان أعلن نجم غناء البوب الكندي جاستن بيبر، عن أنه تم تشخصيه بمتلازمة تعرف بـ«رامزي هانت»، وذلك بعد أن تسبب فيروس في إتلاف أعصاب أذنه، ومن ثم أعصاب وجهه ما أصابه بالشلل النصفي في وجهه.

ونشر «بيبر» مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، ظهر خلاله وهو في حالة صعبة بسبب مرضه، ولم يتمكن على التحدث بشكل طبيعي.

ومن ثم اضطر المطرب العالمي جاستن بيبر، إلى إلغاء كافة حفلاته الغنائية، التي كان من المقرر أن يحييها في كل من مدن تورنتو وواشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.