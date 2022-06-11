الامارات | ضجة في السودان.. بسبب فرض ضريبة على العقارب

شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة في السودان.. بسبب فرض ضريبة على العقارب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ديوان الضرائب في ​السودان​ في قرار صادم عن فرضه ضريبة على بعض الحيوانات مثل العقارب، بالإضافة إلى الثعابين والكلاب والصقور ما

احدث ضجة واسعة بعد الإعلان عنه ودخوله حيز التنفيذ.

و تشكل تربية العقارب وتصديرها للخارج، تجارة رابحة في السودان، حيث يستخدم سمها لصناعة العقاقير الطبية ويطالب المستثمرون في هذا المجال بفتح الأسواق المحلية أمام هذه التجارة.

فقد أصدر قراراً لتحديد فئات الضريبة على أصحاب الأعمال والشركات الزراعية بأنواعها الزراعية والحيوانية والنباتية.

ونص القرار المذكور على فرض ضريبة 2% على منتجات حيوانية مثل العقارب والثعابين والصقور والكلاب.

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